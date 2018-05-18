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Индия прекратила антидемпинговое расследование в отношении ОАО "Нафтан"

Индия прекратила антидемпинговое расследование в отношении ОАО "Нафтан", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В перечень товарной продукции "Нафтана" входит акриловое волокно, которое производят на заводе "Полимир". Около 80% нитрона предприятие поставляет на экспорт в 25 стран мира. В 2017 году поставки продолжались и на азиатские рынки: в Индию, Бангладеш, Иран, Турцию, Пакистан. 

"Индия могла выпасть из списка торговых партнеров. Несколько индийских компаний - производителей волокна инициировали в 2017 году антидемпинговое разбирательство, целью которого было устранение белорусского конкурента, - рассказали в пресс-службе. - Изучив мнения заинтересованных сторон, представленные во время расследования, генеральный директорат по антидемпингу при Министерстве торговли и промышленности Индии пришел к заключению, что местная промышленность не понесла ущерба от поставляемого белорусского волокна. Назначенный орган не считает целесообразным рекомендовать антидемпинговую пошлину на импорт волокна, в том числе из Беларуси. Расследование в отношении ОАО "Нафтан" прекращено". 
16:37 18/05/2018






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