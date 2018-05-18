Редакция такое решение объяснила тем, что прежний организатор премии и экс-редактор журнала Виктор Жук зарегистрировал в 2018 году товарный знак «Человек дела», и журнал уже не может воспользоваться этим названием, чтобы продолжать проводить конкурс под своей эгидой.





Виктор Жук связался с связался с marketing.by и попросил опубликовать свое видение ситуации с премией.





Виктор Жук, директор-главный редактор Издательской группы «Дело (Восток+Запад)»:





- В 1991 году появился журнал «Дело», его издавало ООО «Дело (Восток + Запад)». Все это придумал я – и журнал, и компанию. Но в компании, кроме меня, были и другие учредители, в том числе и госиздательство «Беларусь».





В 1996 году я придумал конкурс «Человек Дела», и мы стали отмечать 12 лучших предпринимателей – по числу апостолов. И юрлицо, которое начало проводить конкурс, это тоже ООО «Дело (Восток+Запад)». Со временем это ООО трансформировалось в ЧУП «Дело (Восток+Запад) – какие-то соучредители уехали из нашей страны, кто-то просто умер - и остался я один как издатель и владелец этой компании. Соответственно, это юрлицо имело полное право зарегистрировать товарные знаки, что и сделало в 2018 году.





Мы издавали много журналов – в том числе Belarus and Business (для англоязычного мира), Weißrussland und Unternehmen (для Германии, Австрии и Швейцарии), «Белорусский экспорт» и другие. Однако в начале 2000-х изменилось законодательство, по которому слова «Беларусь», «белорусский» и «национальный» могли использовать только госпредприятия. Чтобы решить эту проблему, мы обратились к издательству «Беларусь», которое в тот момент выходило из ООО «Дело (Восток+Запад)», и они создали еще одно юридическое лицо - РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)».





Я оставался учредителем и руководителем ЧУП «Дело (Восток+Запад)», но, зная об этом, издательство «Беларусь» одновременно заключило со мной контракт и на руководство РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)».





Кстати, права на товарный знак «журнал «Дело» тоже принадлежат нам, но мы уже не предъявляем претензий РУПу – все-таки у журнала обязательства перед подписчиками, поэтому неофициально разрешили им пользоваться.









РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)» сейчас заявляет о том, что конкурс проводится с 1996 года редакцией журнала «Дело». Но они не говорят, что того юрлица, которое они представляют, тогд е не было – оно появилось лишь в 2001 году. Всегда конкурс «Человек Дела» проводило ООО, а потом ЧУП «Дело (Восток+Запад)».





Поскольку я руководил и там, и там, то был заинтересован в том, чтобы реклама, связанная с конкурсом, шла в журнал «Дело». И это была очень весомая поддержка для РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)» - только в июльский номер мы давали 26-30 полос рекламы, и ЧУП «Дело (Восток+Запад)», как организатор конкурса, за эти публикации платили РУПу «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)».





После моего ухода из журнала «Дело» в 2015 году там сменилось уже 5 руководителей, и последний номер отпечатан тиражом всего в 200 экземпляров. Видимо, нынешние руководители РУПа решили, что журнал может спасти только конкурс «Человек Дела» - вот они и решили его провести без нас.





Но, во-первых, они должны были спросить у нас разрешение, а, во-вторых, мы бы не разрешили, потому что сами, как обычно в течение уже 22 лет, готовим его проведение. Запустили официальный сайт конкурса – человекдела.бел.





Сейчас от имени РУПа рассылается письмо компаниям с предложением стать партнером конкурса "Человек Дела - 2018", а также подчеркивается, что я не могу представлять интересы редакции журнала "Дело".





Мы к таким методам борьбы были не готовы, и терпеливо разъясняем партнерам конкурса и другим компаниям, что все права на проведение конкурса принадлежат нам. РУПу мы отправили зарегистрированные нами товарные знаки и протест против использования такого названия конкурса. После чего РУП решил переименовать свой конкурс в «Человек своего дела», но это звучит примерно также, как «Свое Евровидение» или «Свой Макдональдс».





Из наших партнеров мы никого не потеряли – все будут поддерживать оригинальный конкурс «Человек Дела», который мы как обычно проведем во Дворце Республики, будем вручать нашу традиционную награду – статуэтку в виде всадника на коне работы известного белорусского скульптора С.Гумилевского, уже заслужившую репутацию «Оскара» для белорусского бизнеса. Я на 100% уверен, что наш конкурс получится и в этом году.





Хотя размещать в этом году информацию о победителях конкурса в журнале «Дело» нам уже не интересно – когда журнал выходил 10-тысячным тиражом, это было одно, а когда 200 экземпляров – совсем другое.





Поэтому к конкурсу мы готовим 100-страничный журнал «Человек Дела», в котором разместим информацию о лауреатах конкурса. Этот журнал выйдет тиражом 7250 экземпляров, и мы уже разверстали, где он будет распространяться. Потом этот журнал планируем издавать ежеквартально, а дальше - еще чаще. Также планируем создать постоянно действующий бизнес-клуб «Человек дела» - это инициатива победителей конкурса разных лет – где бизнесмены смогут обсуждать актуальные вопросы.