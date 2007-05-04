Принцип работы: клиент выбирает одну из лотерей мира (например, это может быть лотерея ‎EuroMillions, SuperEnalotto, USA-Powerball, Mega Millions и др.), указывает желаемые номера, после чего местный агент компании покупает официальный билет от имени заказчика. Клиент получает доступ к сканированному билету в учетной записи перед каждым тиражом. Выигрыши, утверждают создатели Lottery Pro, поступают на счет без вычета комиссии вместе с автоматическим уведомлением по SMS и электронной почте.





Корреспондент Office Life связался с поддержкой Lottery Pro (офис на Мальте). Там подтвердили, что приобретать билеты иностранных лотерей, используя сервис компании, можно из любой страны мира.





Также в Lottery Pro сообщили, что все страницы, содержащие финансовую информацию, защищены с использованием шифрования 128-bit SSL (протокол безопасных соединений).





Office Life поинтересовался у белорусских операторов лотерей, что они думают по поводу выхода на местный рынок зарубежной компании Lottery Pro, оказывающей посреднические услуги по покупке билетов иностранных лотерей.





В ЗАО «Спорт-пари» — первом операторе электронных интерактивных игр на территории Беларуси (продукты — игры «Спортлото 5 из 36», «КЕНО», «БЛИЦ», «РЕШКА» и т. д.) — о таком игроке на рынке, как lotterypro.net, не слышали вовсе.





В свою очередь, в УП «Национальные спортивные лотереи» («Суперлото», «Своя игра», «Капитал» и др.) высказали мнение, что деятельность lotterypro.net на территории Беларуси является незаконной.





— Лотерейная деятельность в Беларуси регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 04.05.2007 N 209 «О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь». По законодательству осуществлять лотерейную деятельность, в том числе реализовывать лотерейные билеты, может только государственное юридическое лицо, имеющее свидетельство о государственной регистрации лотереи. Следовательно, мы считаем деятельность lotterypro.net на территории Беларуси незаконной. Реклама — в любом виде — покупки лотерейных билетов через сайт lotterypro.net также незаконна, — прокомментировал заместитель генерального директора УП «Национальные спортивные лотереи» Вачаган Мартиросян.