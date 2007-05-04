Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

На белорусский лотерейный рынок вышла новая компания. Местные игроки расценивают ее деятельность как незаконную

На белорусский рынок вышла посредническая компания по продаже билетов иностранных лотерей Фирма, имеющая почтовый адрес в Великобритании, позиционирует себя как служба, которая позволяет принять участие в крупнейших лотереях мира вне зависимости от местонахождения клиента.

На белорусский лотерейный рынок вышла новая компания. Местные игроки расценивают ее деятельность как незаконную
Принцип работы: клиент выбирает одну из лотерей мира (например, это может быть лотерея ‎EuroMillions, SuperEnalotto, USA-Powerball, Mega Millions и др.), указывает желаемые номера, после чего местный агент компании покупает официальный билет от имени заказчика. Клиент получает доступ к сканированному билету в учетной записи перед каждым тиражом. Выигрыши, утверждают создатели Lottery Pro, поступают на счет без вычета комиссии вместе с автоматическим уведомлением по SMS и электронной почте.

Корреспондент Office Life связался с поддержкой Lottery Pro (офис на Мальте). Там подтвердили, что приобретать билеты иностранных лотерей, используя сервис компании, можно из любой страны мира.

Также в Lottery Pro сообщили, что все страницы, содержащие финансовую информацию, защищены с использованием шифрования 128-bit SSL (протокол безопасных соединений).

Office Life поинтересовался у белорусских операторов лотерей, что они думают по поводу выхода на местный рынок зарубежной компании Lottery Pro, оказывающей посреднические услуги по покупке билетов иностранных лотерей.

В ЗАО «Спорт-пари» — первом операторе электронных интерактивных игр на территории Беларуси (продукты — игры «Спортлото 5 из 36», «КЕНО», «БЛИЦ», «РЕШКА» и т. д.) — о таком игроке на рынке, как lotterypro.net, не слышали вовсе.

В свою очередь, в УП «Национальные спортивные лотереи» («Суперлото», «Своя игра», «Капитал» и др.) высказали мнение, что деятельность lotterypro.net на территории Беларуси является незаконной.

— Лотерейная деятельность в Беларуси регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 04.05.2007 N 209 «О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь». По законодательству осуществлять лотерейную деятельность, в том числе реализовывать лотерейные билеты, может только государственное юридическое лицо, имеющее свидетельство о государственной регистрации лотереи. Следовательно, мы считаем деятельность lotterypro.net на территории Беларуси незаконной. Реклама — в любом виде — покупки лотерейных билетов через сайт lotterypro.net также незаконна, — прокомментировал заместитель генерального директора УП «Национальные спортивные лотереи» Вачаган Мартиросян.

12:52 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё