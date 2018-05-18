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Украинский миллиардер судится с Беларусью

Белорусское правительство уполномочило Минюст представлять интересы страны в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне на процессе с компанией «ДЕЛЬТА БЕЛАРУСЬ ХОЛДИНГ Б.В.». В постановлении Совмина указано, что это нидерландская фирма.

На сайте ICSID отмечено, что компания основана в Нидерландах в 1995 году, но сейчас она считается датской. По информации Office Life, основной владелец актива — украинский миллионер Николай Лагун. Компания владела более 75,5% ЗАО «Дельта Банк» в Беларуси. Остальные акции принадлежали напрямую Лагуну.

Напомним, в 2007 году украинский коммерческий банк «Дельта» купил 100% акций белорусского ЗАО «Атом-Банк». Была поставлена задача сформировать кредитный портфель в размере $300 млн за три года, а вложить до $50 млн. Но в 2015 году в белорусском суде началось производство по делу о банкротстве этого банка, а следственные органы возбуждали дело о преднамеренном банкротстве.

Сейчас ЗАО уже практически ликвидировано. Продана большая часть имущества, за исключением двух помещений в центре Минска в торговом центре «Метрополь» и автомобиля «Ситроен». Временный управляющий банком Валерий Телипко пояснил, что по закону банкротство Дельта Банка и судебный иск «ДЕЛЬТА БЕЛАРУСЬ ХОЛДИНГ Б.В.» — разные процессы.

"По должностным обязанностям я не имею к этому отношения", -- сказал он.

Пока неизвестно, в чем суть иска в ICSID. Представлять компанию Лагуна будет британский юрист Джозеф Ааронсон. 

Officelife.media
12:41 18/05/2018






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