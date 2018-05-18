В этом году площадкой для его проведения стал Летний амфитеатр, где, несмотря на рабочий день, собралось немало зрителей. В чем секрет «популярности» мероприятия у жителей города? Ответ прост: явку обеспечили педагоги.





- Накануне нам на работе объявили, что от каждого детского сада нашего района четыре человека должны пойти на экономический форум, – рассказала «Витебскому курьеру» сотрудница одного из детских садов Витебска. – Явиться нужно было к половине десятого утра и «отметиться» на проходной. Списки сверяли пофамильно.





Девушка говорит, что на площадке возле Летнего амфитеатра встретила коллег из других садов и школ, которые также вместо того, чтобы пойти на работу, «решили» посетить мероприятие. Полчаса педагогам можно было погулять вдоль палаток с различной продукцией, а к десяти часам занять указанное место в зрительном зале.





- Единственное, что мне было интересно, как работнику детского садика, – это различные элементы для обустройства детской игровой площадки, – поделилась женщина. – Они были представлены там же, но, к сожалению, рядом не было человека, у которого можно было бы поинтересоваться, сколько это стоит и где можно приобрести или заказать. Да, еще можно было продегустировать колбасные изделия и сыры, но там была такая очередь, что мы даже не пытались пробиться, взять воздушные шарики для детей с логотипами различных предприятий и омолодиться с помощью виноградных улиток. Я, если честно, особо не вслушивалась, но мужчина, который привез на форум улиток, предлагал за 10 копеек посадить их на кожу лица или рук, уверяя, что слизь обладает омолаживающим эффектом. Пожалуй, это мое самое яркое впечатление этого дня.





Гораздо меньше воспитательнице детсада понравились основные мероприятия форума на сцене Летнего амфитеатра, где проходили подписания договоров и соглашений, церемонии награждения, а также выступали самодеятельные артисты.





- Абсолютно бесполезное для меня мероприятие, – подытоживает она. – Я не понимала, что я там делаю и зачем мне это нужно. Ладно, если бы рассказывали об инновациях в образовании, представляли бы какие-то новые разработки, книги – хоть что-то, что пригодилось бы мне в моей профессии. А так только что работу прогуляла – никакой нужной для себя информации я там не почерпнула. А еще было очень жалко девушку, которая потеряла сознание прямо на сцене. Неудивительно, моделям пришлось долго стоять неподвижно в жару на каблуках.





Наверняка, подобные эмоции испытывали и другие педагоги, которые создавали массовость на экономическом форуме. Впрочем, учителям воспитателям не привыкать выполнять кучу обязанностей, помимо основной — учить и воспитывать детей.