Об этом свидетельствуют результаты аналитического обзора «Состояние малого и среднего частного бизнеса в Беларуси в 2018 году». Он был подготовлен Исследовательским центром ИПМ при поддержке PACT на основании опроса 409 малых и средних предприятий частной формы собственности. Сбор данных осуществлялся компанией MIA Research. Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий, пишет thinktanks.by









В частности, белорусским бизнесменам был задан вопрос: «Какие качества нужно иметь, чтобы стать богатым в Беларуси?»





Качества, нужные в Беларуси

Как отмечают исследователи, данный вопрос был направлен на выявление субъективного восприятия ценностной среды ведения бизнеса.

В результате наиболее значимым качеством для обретения богатства белорусские бизнесмены считают предприимчивость и деловую хватку. Такой ответ дали 71,6 опрошенных.





На втором месте в списке ответов представителей бизнеса оказалось наличие нужных связей. С этим мнением согласилось 52,3% респондентов.

А вот трудолюбие и ум оказались в рейтинге ответов на третьем и четвертом местах, набрав 51,6% и 45,2% голосов соответственно.





Далее в списке качеств, необходимых для обретения богатства в Беларуси расположились везение (38,6%), образование (26,6%), талант (19,6%) и порядочность (18,3%).





Наличие богатых родителей, которое в определенной степени совпадает с «нужными связями», назвали 17,4% опрошенных.

На последнем месте в Топ-10 качеств для богатства оказалась безнравственность. О необходимости данного качества сообщило 6,1% белорусских бизнесменов.





Качества, нужные в России





В 2015 году российский Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян на тему богатства, одним из вопросов в котором звучал: «Кто, какие люди, на ваш взгляд, имеют больше всего шансов стать богатыми?». Ответы на него довольно существенно отличались от ответов белорусских бизнесменов.





По мнению россиян (приняло участие 1000 человек в разных регионах страны), больше всего имеют шансы стать богатыми люди целеустремленные, настойчивые, предприимчивые, активные. Так отвело 19% опрошенных. «Те, у кого уже есть деньги» - ответило 16% и «те, кто много работает» - ответило 13% респондентов.

А вот четвертое место в российском рейтинге качеств для богатства разделили «умные, мудрые» и «бессовестные, беспринципные, нечестные, изворотливые, наглые». За каждую из этих категорий высказалось по 13% опрошенных.





На 5-ой позиции оказались «образованные» (8%), на 6-ой – «удачливые, везучие» (7%), на 7-ой – «те, кто стремится к богатству» (6%)





Столько же (7% ответов) получили «обладающие связями».

Ответ, что богатыми больше всего шансов могут стать «те, кто обладает предпринимательскими способностями, деловыми качествами», был поддержан всего 4% респондентов.

***

Таким образом, если предприимчивость признается основным качеством для богатства и в Беларуси, и в России, (несмотря на разные качественные и количественные характеристики аудитории), то «нужные связи», по мнению опрошенных, в Беларуси играют гораздо более важную роль. Интересно, как это коррелируется с неустанной войной с коррупцией, которая ведется в нашей стране уже 24 года.



