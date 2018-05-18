Постановлением №571 установлен размер пени за неполную или несвоевременную оплату коммунальных услуг – 0,3% в день.Постановлением №571 установлен размер пени за неполную или несвоевременную оплату коммунальных услуг – 0,3% в день, пишет kp.by





В четверг, 17 мая, в парламенте рассматривали поправки в жилищный кодекс. Обсудили в том числе и коммуналку, причем депутаты подняли вопрос о слишком высокой пене за просрочку платежи.





- Постановлением №571 установлен размер пени за неполную или несвоевременную оплату коммунальных услуг - 0,3% в день. Это 109,5% годовых! - подсчитала депутат Ольга Политико. - Если исходить из того, что пеня - это сумма, которая должна помощь поставщику услуг перекрыть свои текущие расходы, потому что в связи с неполучением платежей он вынужден, например, брать кредит в банке, то у нас нет таких ставок по кредитам. Я не знаю, чем обоснована эта цифра - 0,3% в день. (…) Сумма пени бывает сопоставима с суммой основного долга! Я считаю, надо увязать ставку пени со ставкой рефинансирования.









- Пеня - это не способ обогащения предприятия. Гражданам и так дается отсрочка в оплате жилищно-коммунальных услуг. Люди оплачивают до 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги, - объяснил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. - Я уже показывал вам предложения областей о том, что необходимо увеличить эту пеню. Мы не поддерживаем это предложение, говорю откровенно. Добросовестные плательщики, те, которые действительно имели уважительные причины, при оплате основного долга исполком принимает решение об освобождении от этой пени.





Ольгу Политико ответ министра не удовлетворил:





- Все цифры должны быть обоснованы. 0,3% ничем не обоснованы. Почему не 0,5? Пеня должна быть привязана к ставке рефинансирования, как это сделано в Налоговом кодексе. Я не считаю, что ЖКХ должно выбиваться из общей тенденции.









- Надо учитывать, что надо платить. Насколько я знаю, 159 млн. задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 75 млн. долларов! А их надо платить, - подытожил спикер парламента Владимир Андрейченко.



