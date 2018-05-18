Об этом в интервью TUT.BY сообщил Сергей Мисяченко, гендиректор торгово-промышленной группы «Вест Ост Юнион», которая управляет ритейлером.





На минувшей неделе российская газета «Коммерсант» опубликовала информацию о том, что «Детский мир» ищет варианты работы в Беларуси. В качестве оптимального варианта называлась покупка лидера местного рынка сети «Буслик».





Мисяченко сказал, что знакомство «Буслика» с «Детским миром» началось в 2008 году. «С тех пор мы довольно тесно общаемся, сотрудничаем, обсуждаем внедрение передовых розничных технологий», — пояснил он. Глава белорусского ритейлера также подтвердил, что за прошедшее время «были разговоры и об интеграционных процессах». «Но последний раз на эту тему мы общались очень давно: конец 2014 года — начало 2015-го», — заверил бизнесмен. «Сейчас мы не ведем никаких официальных переговоров, у нас не подписано документов, нет оферт и так далее. Поэтому очень странным выглядит информация в „Коммерсанте“ на этот счет», — добавил он.









По словам главы «Буслика», «Детский мир» — это публичная компания, она обязана раскрывать информацию о крупных сделках, потому что это чувствительно для инвесторов. «Но ни в одном из документов не говорится о планах в отношении Беларуси», — подчеркнул Сергей Мисяченко.





«Детскому миру» логично было бы выйти в Беларусь через покупку локального игрока, считает партнер и директор брокерского подразделения Colliers International в Беларуси Андрей Алешкин. По его словам, единственный крупный игрок схожего формата в республике — сеть «Буслик». Магазины сети расположены в удачных местах, а матрица соответствует требованиям «Детского мира», аргументирует свое мнение эксперт.





— Давайте я выскажу свое мнение. «Детскому миру» невыгодно покупать «Буслик», потому что надо будет платить дороже, чем строить свою сеть [органическим способом], — парирует Сергей Мисяченко. — «Детский мир» — это самодостаточный игрок. У них продвинутая и грамотная команда управленцев. Думаю, они убедят акционеров не покупать локального игрока, если такие мысли у кого возникнут. Вместе с тем выход такого сильного игрока на белорусский рынок можно только приветствовать. Потому что от этого выиграют и рынок в целом, и потребители. Конкуренция — это благо для свободного рынка. Некоторые игроки начнут больше любить потребителей, а не себя.





Три года назад на фоне сжатия рынка детских товаров «Буслик» заявлял, что ищет инвесторов. В 2009 году он привлек партнера в лице Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который выкупил за 3 млн долларов 25,5% долей группы компаний «Вест Ост Юнион», которой принадлежит торговая марка «Буслік». «Мы намерены развиваться самостоятельно. Хотя не против привлечь инвестора для развития», — поясняет Мисяченко. Он не стал комментировать отношения с ЕБРР и планы банка по выходу из ритейлера. В ЕБРР отказались от комментариев.





Сегодня сеть «Буслик» включает 45 магазинов. Из них 17 находятся в Минске, остальные — в регионах. В стратегии «Буслика» на этот год открытие новых магазинов не значится.





— Открытие новых магазинов — это неверная стратегия в ближайшее время. Если так поступить, то после прихода «Детского мира» их надо будет закрывать, — поясняет Мисяченко. — Два года мы занимаемся улучшением локаций магазинов. В одном месте закрываем точку, в более подходящем — открываем. Также производим оптимизацию торговых площадей. По сравнению с 2016 годом она уменьшилась на 2 тысячи [кв. м до 44 тыс. кв. м].





Все «Буслики» находятся на арендных площадях. Благодаря такой модели ритейлер может «достаточно гибко варьировать» отношения с арендаторами.





Долю «Буслика» на белорусском рынке Мисяченко оценивает в 10−15%. Остальные — это гипермаркеты, в которых есть отделы детских товаров, местные производители детской одежды (например, «Оранжевый верблюд»), обуви (Shagovita) и игрушек («Фантастик»), иностранные ритейлеры Inditex, LPP, Kari Kids, Mothercare. «Но той долей рынка, которая есть у „Буслика“, никто из них не обладает. К тому же мы единственный крупный игрок в стране в формате супермаркетов с полным ассортиментом товаров для детей», — уточняет топ-менеджер.





По оценкам гендиректора торгово-промышленной группы «Вест Ост Юнион», за 4 года рынок детских товаров в Беларуси «сжался на 33%». «С одной стороны, упал спрос, похудели кошельки потребителей. С другой стороны, снижается рождаемость. За 2017 год она упала на 13%. При этом ситуация вряд ли улучшится, потому что мы вступили «в демографическую яму», — констатировал он.





Все правила на рынке сейчас диктует «избирательный спрос». «Люди все больше смотрят на цену. Вырисовались и несколько негативных для нас тенденций. Мы стали меньше предлагать крупногабаритных вещей (автокресла, коляски, кроватки), потому что люди их сейчас приобретают, как правило, на вторичном рынке либо берут у родственников. Еще одна тенденция связана с одеждой. Потребители начинают приобретать ее в секонд-хендах. Третий тренд — снижение потребления соков. На фоне всех этих тенденций нам приходится находить предложения, которые оптимальны по цене и выигрывают в качестве», — резюмирует Сергей Мисяченко.





Группа компаний «Детский мир» — крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По итогам 2017 года количество магазинов сети выросло до 622 (из которых 568 магазинов «Детского мира» и 44 магазина ELC). Торговая площадь магазинов за год выросла на 15,4% — до 688 тыс. кв. м.









В 2017 году выручка компании выросла на 21,9% — до 97 млрд российских рублей, чистая прибыль — на 26,8%, до 4,844 млрд. В феврале прошлого года «Детский мир» провел IPO на «Московской бирже». АФК «Система» осталась контролирующим акционером ритейлера, снизив долю с 72,6% до 52,1% после IPO. Российско-китайский инвестиционный фонд владеет 14,03% акций «Детского мира», на долю остальных акционеров, владеющих менее 5% акций, приходится 33,87%.



