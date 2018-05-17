Цена на нефть марки Brent продолжает расти

В ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 17 мая, стоимость фьючерсов на июль превысила отметку в 80 долларов США за баррель и составила 80,18 доллара. В течение дня этот показатель опустился чуть ниже этой психологически важной отметки — до 79,92 доллара, что на 80 центов выше показателя предыдущего дня.





Стоимость одного барреля нефти американской марки WTI на тот же час увеличилась на 54 цента — до 71,88 доллара. Этот показатель в тот же день также достигал максимума с ноября 2014 года, но затем несколько снизился.





Аналитики связывают новый рост цен на нефть с ситуацией в мире, в частности с опасениями, что предложение на рынке нефти снизится из-за санкций США против Ирана. Эксперты Commerzbank прогнозируют продолжение тенденции. Аналитики банка Goldman Sachs предупреждают, что даже увеличение добычи нефти в США не сможет компенсировать возможный спад поставок из Ирана.









Днем ранее администрация США сообщила, что объемы добычи американской нефти на минувшей неделе достигли новой рекордной отметки — в среднем10,72 млн баррелей в сутки.



