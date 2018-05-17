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Премьер-министр Беларуси расшаркался перед Microsoft

Сегодня прошла встреча премьер-министра Беларуси Андря Кобякова с главой департамента по стратегическому сотрудничеству с правительствами в Центральной и Восточной Европе корпорации Microsoft Евангелосом Крисафидисом.

– Отношения со столь уважаемой компанией, как Microsoft, для нас очень важны. Мы рассчитываем, что они позволят нам приобрести дополнительный опыт. У нас очень большие возможности для сотрудничества, готовы выслушать ваши предложения и обменяться мнениями, наметить возможные направления взаимодействия, - сказал Кобяков.

По словам премьер-министра, есть множество элементов сотрудничества, в том числе нормативного характера, реализация которых позволила бы поднять взаимоотношения на более высокий уровень, пишет belta.by.

Евангелос Крисафидис отметил важность для корпорации иметь возможность обсудить перспективы развития сотрудничества с Беларусью.


21:42 17/05/2018






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