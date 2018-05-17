Забастовка рабочих агрохозяйства в Слонимском районе прекращена

Произошло это после их двухчасовой встречи с председателем Слонимского райисполкома Геннадием Хомичем, пишет "Слонимский вестник".





Сообщается, что 17 мая на встрече речь шла об "определенной конфликтной ситуации" и "ряде проблемных вопросов", которые назрели в трудовом коллективе. Механизаторы, водители и строители сельхозпредприятия утром в четверг не вышли на работу, поскольку были недовольны "стилем руководства" Владимира Акулича, руководителя РУСП "Новодевятковичи" (например, они возмущены, что он на них матерится, лишает денежных поощрений). Геннадий Хомич выслушал требования и пообещал разобраться, в том числе и с "чересчур жесткой манерой общения с подчиненными" Акулича. После этого рабочие вышли на работу.





"Газета Слонимская" добавляет: люди, которые согласились пойти на работу, говорили, что будут продолжать добиваться отставки руководителя хозяйства. А оно, кстати, по всем показателям наихудшее в Гродненской области, сказал во время встречи руководитель района.



