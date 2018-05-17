Как за 3 минуты вернуть карту, которую «съел» банкомат





Если в вашей жизни все-таки случилась такая неприятность, не паникуйте. Просто воспользуйтесь инструкциями, предоставленными специалистами из контактного центра, советует slutsk24.by

Чтобы извлечь банковскую карту, которую «проглотил» банкомат, нужно от 3 до 5 минут удерживать нажатой клавишу «Отмена».





Даже если у вас затекла рука и вам кажется эта затея бессмысленной, не отпускайте клавишу ни в коем случае! Через некоторое время банкомат предложит вам отменить операцию. Не отпуская клавишу «Отмена» нажмите на экране или через соответствующую кнопку вариант «Да» и вы тут же получите вашу карточку обратно.





2.Свяжитесь с вашим банком или компанией, которая обслуживает банкомат.





Позвоните на горячую линию вашего банка, чтобы сообщить им о случившемся и заблокировать карту. Если смогли узнать номер компании, которая обслуживает банкомат, то свяжитесь и с ее работниками. Компания может прислать специалиста, который достанет вашу карту.

3. Попробуйте понять, почему ваша карта была проглочена.





Бывают случаи, когда банкомат работает очень медленно из-за каких-то манипуляций, которые проделали с ним аферисты. Иногда случается, что механизм извлечения не работает и выталкивает карту так, что видно только ее края.

В США, например, ваша карта выталкивается гораздо раньше, чем в Европе. Есть несколько стран, в которых длина пин-кода может отличаться от привычного нам четырехзначного.





Возможно, вы просто ввели неправильный код несколько раз.





4. Запишите время и запомните месторасположение банкомата.





Запишите время, когда банкомат проглотил вашу карту. Упомяните как можно больше деталей: дату, место, где вы находитесь, тип банкомата (если возможно).









Например, этот банкомат находится за пределами банка или в его помещении, он установлен на улице или в торговом центре

Кроме того, у него есть серийный номер, логотип или другие опознавательные знаки? Сфотографируйте все эти детали и сам банкомат на телефон.



