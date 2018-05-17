Продолжатся ли "пытки" копейкой?

Автомобильное топливо в Беларуси с 15 мая в очередной раз подорожала на 1 копейку.

"Белнефтехим" ранее сообщал, что «цены меняются в сопоставлении с уровнем цен, действующих на российском рынке».

Борис Желиба: Российская нефть, поставляемая в Беларусь, стала по сравнению с прошлым годом существенно дороже за счет того, что пошлину заменили налогом на добычу нефти. Если раньше она стоила примерно 50 процентов от мировой цены, то сейчас - не менее 80 процентов. В последнее время чиновники рассказывают, что в таких условиях белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают с убытками. Внутренние поставки топлива всегда были убыточными, поэтому, повышая цены на топливо, стараются таким образом снизить расходы.





Остряки уже назвали последние повышения цен на топливо "пыткой автолюбителей копейкой".





Борис Желиба: Это такой психологический фактор. Если повышать цены более серьезно, то это может вызвать протест в обществе. Поэтому власти подходят к этому вопросу очень осторожно. Выросла цена на 1 копейку - вроде бы для народа и не очень много. Но ведь это уже девятое повышение с начала года! Может быть, и в самом деле лучше бы подняли цену один раз, а не делали это девять раз по копейке? Это же раздражает людей.





Топливо продолжит дорожать?





Борис Желиба: Топливо у нас в последние годы практически никогда не дешевела, так что не стоит рассчитывать на оптимистичные прогнозы.