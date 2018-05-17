На сколько выросли пенсии белорусов после их повышения с 1 мая

Этот рост обусловлен плановым повышением трудовых и социальных пенсий с 1 мая.

Напомним, с 1 мая в Беларуси выросли трудовые пенсии — в среднем на 5,4%, а также подняли минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. В планах правительства на этот год — довести показатель до 40% от средней зарплаты по стране. В марте этот показатель составлял 34%. К примеру, в Гомельской области данное соотношение равно 39%, а в Брестской — 38,2%.





Средний размер назначенных пенсий по возрасту в мае составил 340,53 рубля. Это на 17,37 рубля больше, чем в апреле. Средние пенсии по инвалидности, по прогнозам Минтруда, в мае составят 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.





Самые большие пенсии в среднем получают минчане, а меньше всего выплаты в Брестской области, пишет finance.tut.by









Напомним, социальную пенсию сейчас получают почти 72 тысячи белорусов. «В основном это дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства. Размеры социальной пенсии зависят от категории получателей и тяжести инвалидности (степени утраты здоровья). Так, у инвалидов 3 группы размер этой пенсии составляет 154,94 рубля. У инвалидов 1 группы — 227,24 рубля, в таком же размере выплачивается пенсия детям-инвалидам с четвертой степенью утраты здоровья, — отмечали ранее в Минтруда. — Как и другие лица с невысоким доходом, получатели социальной пенсии вправе обратиться за государственной адресной социальной помощью».



