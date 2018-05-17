Рентабельность продаж крупных и средних организаций в январе—марте 2018 года составила 7,1%.

Годом ранее рентабельность реального сектора экономики была равна 7,3%. Большая пробуксовка в рентабельности идет сразу по многим видам деятельности. К таковым относятся нефтепереработка (минус 1,5%), оптовая торговля (2%), водный транспорт (3,5%), почтовая и курьерская деятельность (16,1%), гостиницы и рестораны (3%) и т. д. Рентабельность продаж за март-2018 составила 7%. Впервые с сентября-2017 из убытков выбрались НПЗ.





Рентабельность продаж в нефтепереработке за первый весенний месяц составила 0,5%. Власти начали активное повышение цен на бензин и дизельное топливо как раз в марте. Видимо, это и позволило НПЗ покрыть убытки от продажи нефтепродуктов внутри страны. Другой вопрос, сохранится ли этот тренд по апрелю, так как в прошлом месяце случилась девальвация белорусского рубля к доллару и евро. В промышленности появляются отрасли с пикирующей рентабельностью. В эту категорию вошли пищепром (падение рентабельности с 9,3% до 6,8%), производство электрооборудования (с 8,7% до 6%), производство транспортных средств (с 8,3% до 5,8%). Жесткая посадка наблюдается в строительстве. Если в январе рентабельность в этой сфере была равна 6,9%, то в марте она опустилась до 1,3%.





Убыточен в начале года воздушный транспорт, но здесь это объясняется эффектом «низкого» сезона. Неважно обстоят дела по прибыли с учетом инвестиционной и финансовой компоненты. Чистая прибыль реального сектора (после уплаты налогов) составила за первый квартал 1,9 млрд BYN. На ту же дату в прошлом году чистая прибыль была на 1 млрд BYN больше. Впрочем, примерно три четверти падения чистой прибыли к 2017 году объясняется бухгалтерским трюком Газпром трансгаз Беларусь, анализирует banki24.by









В марте-2017 предприятие отразило гигантскую чистую прибыль на фоне окончания нефтегазового конфликта с Россией. Сейчас же поводов для таких сумасшедших проводок в учете не имеется. В марте-2018 чистые убытки понесли такие виды деятельности, как производство неметаллических продуктов (13,5 млн BYN), производство транспортных средств (2,5 млн BYN), строительство (30,7 млн BYN), воздушный транспорт (0,6 млн BYN), почтовая и курьерская деятельность (0,5 млн BYN), а также гостиницы и рестораны (5,7 млн BYN). Судя по всему, финансовые проблемы могут испытывать цементные заводы, с меньшей вероятностью — МАЗ либо БЕЛДЖИ.

В общем, пока прежние предприятия-локомотивы не сильно блистают финансовым успехом. Скорее наоборот, по мере искусственного разогрева экономики положение белорусских компаний на внутреннем и внешних рынках начнет деградировать.



