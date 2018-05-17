ОАО «Банк развития Республики Беларусь» открыл кредитную линию в размере 70 млн долл для финансирования белорусского экспорта в Африканский регион, сообщает primepress.by





«Наша работа в сфере экспортного финансирования всегда направлена на создание возможностей для белорусских предприятий сотрудничать с любым регионом мира. Африка – это континент огромнейшего экономического потенциала, регион к которому приковано особое внимание ведущих мировых экспортеров. Поэтому при поддержке наших партнеров из TDB мы предлагаем очень выгодные условия африканским компаниям, заинтересованным в приобретении товаров, работ и услуг из Республики Беларусь. Это однозначно привлечет интерес к сотрудничеству с белорусской стороной. Но его нужно не просто удержать, его нужно значительно усилить, чтобы оставаться на этом рынке», - сказал председатель правления Банка развития Сергей Румас.





ОАО «Банк развития Республики Беларусь» создано в 2011 г и в соответствии с указом президента №261 от 21 июня 2011 г финансирует государственные программы от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и возвратности. Целью создания Банка развития было повышение эффективности исполнения проектов, включенных в госпрограммы, сокращение сроков их реализации и окупаемости затрат. Доли акционеров банка распределены следующим образом: правительство Беларуси – 95,473%, Национальный банк Беларуси - 0,014%, ОАО «Беларуськалий» – 4,513%.









Trade and Development Bank of COMESA (Банк торговли и развития Восточной и Южной Африки) - специализированный африканский межгосударственный финансовый институт, учрежденный в 1985 г 19 африканскими государствами-членами организации общего рынка Восточной и Южной Африки.



