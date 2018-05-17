И в то же время по состоянию на 1 апреля в Гродно и райцентрах пустовали 835 невостребованных квартир, из них в новых домах — 313. Совсем невеселая ситуация сложилась в Мостах, где два с половиной года назад был введен в эксплуатацию 72–квартирный жилой дом, в котором до сих пор не заселены 64 квартиры, пишет «СБ Беларусь Сегодня»





...На детской площадке у аккуратной многоэтажки по проспекту Мира в Мостах играют мама с малышом. Интересуюсь: в этом доме живете? Молодая женщина отрицательно качает головой:





— Здесь никто не живет. Квартиры, говорят, очень дорогие. Вон только в двух местах занавески висят.









И правда: на весь дом обжитыми выглядят всего две квартиры. Но люди в них не появились даже с наступлением вечера. С вопросом, как могла сложиться такая абсурдная ситуация в городе, где более 800 семей, из которых 73 — многодетные, стоят в очереди на жилье, я обратилась к заместителю председателя Мостовского райисполкома Михаилу Жуку. Тот откровенно признается — поспешили со строительством:





— Проект этого дома готовился по госзаказу. Когда бюджетную поддержку отменили, решили строить на продажу. Опросили людей — вроде интерес был. А когда построили, оказалось, что нет желающих покупать жилье по коммерческой цене. И ведь что интересно: если бы в свое время затянули строительство, дождались выхода Указа № 240 «О господдержке граждан при строительстве (реконструкции) жилья», то дом бы считался строящимся и можно было бы здесь выделять квартиры для льготных категорий. А так — дом стоит, а покупка квартир с господдержкой запрещена.





В свое время застройщиком этого дома выступило ОАО «Гродножилстрой». Заместитель гендиректора этого предприятия Антон Маркевич вспоминает, что тогда с сокращением госзаказа перед администрацией стояла задача сохранить объемы строительства, чтобы коллектив не остался без работы:





— Нам нужно было выживать. Если раньше мы строили 30 процентов жилья на продажу по коммерческой цене и 70 — с господдержкой, то потом с помощью бюджета возводилось всего 1 — 2 дома. Нам пришлось искать новые рынки, в том числе и в райцентрах: Слоним, Волковыск, Мосты, Островец, Ошмяны, Сморгонь, Лида. Рассудили так: Мосты — это райцентр. Там есть крупное деревообрабатывающее предприятие, которое недавно модернизировали. Думали, что 72 квартиры люди разберут. Тем более что цены за метр сформировали невысокие: для нуждающихся от 677 до 713 рублей, для прочих — 725 — 760 рублей. Но по факту приобрели только 8 квартир. Сейчас мы несем дополнительные затраты на содержание дома — это наша собственность. Отапливаем нереализованные площади, оплачиваем все коммунальные платежи.





Сегодня в мостовском доме на продажу выставлены квартиры на любой запрос: однокомнатные, несколько видов двухкомнатных и трехкомнатные. Площадь — от 43 квадратных метров до 80.









Нереализованные квартиры имеются и в других городах, и у других подрядчиков. Пустуют сотни апартаментов в Гродно и десятки — в райцентрах. Цены за квадратный метр в среднем по области 800 рублей, но для молодых и многодетных семей, которые больше остальных страдают от отсутствия собственного жилья, даже эта стоимость — неподъемный груз. Хорошо бы найти механизм, позволяющий им претендовать на невостребованное жилье в коммерческих новостройках, используя государственную поддержку. Кстати, Гродненский облисполком неоднократно обращался в Правительство с просьбой учесть этот аспект при подготовке нормативных актов.





— Мы предлагали, чтобы жилищные субсидии выдавались не только на строительство и реконструкцию, но и на покупку жилья в новых домах, — объясняет свое видение ситуации председатель комитета по архитектуре и строительству Михаил Петух. — Такой шаг серьезно поспособствовал бы решению вопроса предоставления квартир многодетным семьям. Почему не предложить пустующую площадь многодетной семье? Она бы взяла субсидию не на строительство, а на покупку. Стоимость метра у нас подходит под соответствующий норматив. Если бы удалось запустить этот процесс, мы решили бы сразу три задачи: сняли напряженность в жилищном вопросе по многодетным семьям, дали бы подрядчику оборотные средства и, как следствие, активизировали бы процесс строительства.





Тем более что проблему нереализованных квартир облисполком все равно частично планирует решать за счет бюджета. Например, в этом году 30 квартир в Мостах будут выкуплены под арендное жилье.