Объяснит ли Валерий Вакульчик бизнесменам правила игры?

Как две капли воды





Как известно, Александра Кныровича, Виталия Арбузова, Александра Муравьева, Николая Фомина обвинили в неуплате налогов. У каждого из этих предпринимателей своя история взаимоотношений с властью и свой путь в бизнесе. Но их уголовные дела – очень похожи. Читаешь репортажи из суда и понимаешь, что обвинения как под копирку написаны. Разница лишь в цифрах!





Такое впечатление, что белорусский бизнес придумал эффективную схему ухода от налогов – используя открытые за рубежом иностранные компании. Хотя собственники таких компаний не уходят от налогов, а платят их в тех странах, где они зарегистрированы. Причем это открытые сведения.





«За это нельзя осуждать людей, -- считает известный адвокат Александр Пыльченко. – Даже если контролирующие органы не довольны тем обстоятельством, что бизнесмен использовал иностранную компанию, то это не основание для предъявления обвинения. Законодательством не запрещено под страхом уголовной ответственности иметь такие компании и использовать их в своей деятельности. А если пришли к выводу и доказали, что в той стране, где зарегистрирована компания, налоги не уплачены, то пусть просчитают, насколько увеличилась затратная часть и не учитывают именно эту часть затрат при расчете налога в Беларуси. Но учтите цену товара, его доставку! Ведь не с неба же он свалился! И по такому принципу рассчитывают налоги по некоторым уголовным делам».





Сегодня бизнесу выгодно некоторые товары доставлять в Беларусь именно через иностранные кампании. Но это абсолютно нормальные, прозрачные схемы.









«Такими схемами пользуется бизнес во всем мире, стараясь сделать свой товар наиболее конкурентным, -- говорит Пыльченко. -- И тут запретами ничего не добьешься. Бизнес уйдет туда, где нет таких рисков. Это не нормальная ситуация, когда контролирующими органами не учитываются никакие затраты по приобретению товара. Ведь есть цена производителя, расходы по логистике, в чем проблема? А вообще претензии по «завышению» цены, как это часто отражено в приговорах и обвинениях не совсем корректны. Хоть через 20 компаний пропускай свой товар – главное, чтобы он был конкурентным на рынке. Более того, в Налоговом кодексе прописаны принципы определения цены на товары для целей налогообложения и методы определения налоговой базы.





Я считаю, что подобными вопросами в первую очередь должны заниматься налоговые органы и экономические суды. Тем более это не та история, когда есть хищения, подложные документы с целью сокрытия прибыли и можно говорить о преступных действиях. Например, в е основателя компании «Фэк» Николая Фомина целые тома таможенных документов, все прозрачно, просматривается, проверяется. За что его осудили? Суд говорит: завысил цену. А какая должна быть нормальная цена на товар, произведенный в другой стране, который нужно купить и доставить в Беларусь? К сожалению, ответа на этот вопрос из приговора не усматривается…





Бизнесмены, оказавшись в положении обвиняемых по экономическим делам, постоянно задают вопросы работникам контролирующих и правоохранительных органов: «В чем я виноват? Какую норму закона я нарушил? Почему такие расчеты налога ». А ответы как в известной миниатюре Райкина: «Кто пошил костюм? Лично я пришивал пуговицы. К пуговицам претензии есть?....».





Для того, чтобы основательно разобраться в подобных делах, судьям как минимум необходимо хорошо разбираться в налоговом законодательстве, иметь соответствующую подготовку.





«В приговоре по делу Николая Фомина постоянно фигурирует выражение: «фиктивный договор», как будто это публицистическая статья. Такого понятия нет! В законодательстве есть только понятие «фиктивный брак», -- приводит примеры адвокат Александр Пыльченко. -- Специалистов, которые разбираются в этих вопросах, совсем немного, поэтому по подобным налоговым делам должны сперва быть решения экономических судов. И на основании уже их решений, возбуждаться или нет уголовные дела. А у нас экономические суды, даже если в их производстве уже находятся такие дела, откладывают рассмотрение дел по существу до вынесения решения по уголовному делу. Хотя как тот же уголовный суд может признать сделку мнимой или нет, если у него нет даже такой компетенции!»





«У нас сейчас телега стоит впереди лошади, -- продолжает тему адвокат Сергей Протасовицкий. – Раньше органы финансовых расследований устанавливали недоплату налогов, выносили решение о взыскании, дожидались результатов обжалования и, если хозяйственный суд подтверждал их правоту, а сумма недоплаты была соответствующей, направляли документы в следственные органы. Но ни следствию, ни уголовному суду уже не надо было разбираться в этих доплатах/недоплатах, – у них уже был подтвержденный хозяйственным судом факт, что организация действительно недоплатила налоги. В уголовном суде, по сути, проверяли лишь умысел – было уклонение от уплаты налогов или нет. И в случае ошибки ограничивались взысканием. Сейчас все встало задом наперед».









Казнить нельзя помиловать





Адвокаты в один голос говорят, что сегодня контролирующие и следственные органы зачастую необоснованно применяют указ №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Жертвами этого документа уже стало немало добросовестных предпринимателей. Они совершали реальные сделки, поставляли товары, однако эти сделки были признаны мнимыми.





«Есть мнение, что данный указ вообще следует отменить, -- говорит адвокат Сергей Протасовицкий. – Но пока рабочая группа подготовила лишь изменения в него».





Правда, пока не очень понятно, как поступят с теми бизнесменами, которым насчитали налоги по еще не отредактированному указу? Вернут им эти деньги или нет?





Директорам госпредприятий – приготовиться?





Не секрет, что и крупные государственные предприятия работают практически по таким же схемам, как и частники. Например, представительства в Сингапуре имеет ряд крупнейших белорусских компаний: БелАЗ, Белшина, Белорусская калийная компания, Минский тракторный завод и другие.





Вот как в одном из интервью объяснял регистрацию иностранной компании в Сингапуре замгендиректора по маркетинговой и экспортной политике— директор маркетинг-центра БелАЗа Константин Рыльцов: «Это всего лишь финансовый инструмент. В силу ряда законодательных причин нам было сложно работать с зарубежными покупателями за пределами СНГ. В Сингапуре налогообложение оптимальное. Думали сначала о Швейцарии. Но в итоге остановились на Сингапуре. Когда мы регистрировали компанию, то нас тщательно проверяли местные власти в рамках борьбы с отмыванием денег, поставками вооружений и так далее. Они так поступают со всеми, кто зарегистрирован в Сингапуре, но не ведет активной хозяйственной деятельности. В первые полгода расчеты шли очень сложно, поскольку это был период, когда Беларусь еще находилась под санкциями Запада. Но мы смогли убедить надзорные органы Сингапура в абсолютной прозрачности своих намерений, был сделан весомый вклад в уставный фонд компании. Сейчас к нам вопросов нет».





Кстати, не исключено, что после того, как схлынет волна посадок независимых бизнесменов, дойдет очередь и до директоров госпредприятий.





От такого поворота событий не застрахован никто. Потому что по сегодняшней логике следственных органов, почти всем, кто имеет свои иностранные компании за рубежом, можно выставить претензию, что они, используя государственное разрешение на создание подобных структур, создали преступную схему от уплаты налогов. Схемы-то одни и те же!





Просто пока еще в отношении директоров госпредприятий не было команды «фас!».





Под контролем Вакульчика





Не так давно Александр Лукашенко похвалил председателя КГБ Валерия Вакульчика за отличную работу по борьбе с коррупцией. Именно Комитет, кстати, вел уголовные дела Александра Муравьева, Александра Кныровича, Николая Фомина, Виталия Арбузова.





Если Вакульчик намерен пропустить через СИЗО КГБ всех представителей бизнеса, а суд выпишет им такие огромные сроки, как Муравьеву, кто будет формировать бюджет страны? Если так и дальше пойдет, более-менее успешные представители бизнеса соберут свои чемоданы и отправятся на Мальту, Кипр, в Испанию. Там и климат шикарный, и условия для ведения бизнеса прекрасные. Только выиграет ли от этого Беларусь?





«Если подобная практика в ближайшее время не изменится, мы будем рекомендовать клиентам избегать использования своих иностранных компаний при совершении внешнеторговых операций, -- отмечает адвокат Сергей Протасовицкий. – Риски очень серьезные. Запрета на ведение внешнеэкономической деятельности через контролируемые компании нет, однако при сложившейся практике бизнесмены рискуют потерять деньги, здоровье и свободу».









Бизнесменам должны объяснить правила игры, считает Александр Пыльченко: «Скажите, что нельзя использовать иностранные компании, иначе попадете в СИЗО. Но об этом никто не скажет, поскольку запрета нет!»





В Российском налоговом законодательстве, кстати, есть правила о контролируемых иностранных компаниях.





«Если коротко, то их суть в том, что при определенных условиях нераспределенная прибыль твоей иностранной компании учитывается в составе твоих доходов и облагается налогом в России, -- проводит параллели Сергей Простасовицкий. – Механизм простой и понятный. Если ты часть доходов оставил за границей, надеясь свести к минимуму налогообложение, то тебе это не поможет: российские налоговые органы включат прибыль иностранной компании в твои доходы и взыщут налоги. А у нас такую проблему, если это вообще проблема, решают с применением мер уголовно-процессуального принуждения. С фискальной точки зрения такой подход, конечно, эффективен, поскольку находящийся в СИЗО человек склонен к исполнению налоговых обязательств, даже если их нет. Но я не могу назвать это решение цивилизованным».











