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Климовичский ликеро-водочный завод признан банкротом

Экономический суд Могилевской области признал 16 мая открытое акционерное общество «Климовичский ликеро-водочный завод» экономически несостоятельным. В отношении предприятия начата процедура санации сроком до 15 ноября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По информации, предоставленной управляющим Эдуардом Орешко, платежеспособность может быть восстановлена в ходе проведения ряда управленческих решений: активной работы по поиску заказов, заключению контрактов, а также продажи неэффективно используемого имущества.

«В настоящее время на предприятии есть все возможности для восстановления нормального производственного ритма, выполнения всех заявленных объемов как для продажи на внутреннем рынке, так и на экспорт. Финансовые потоки позволяют обеспечивать своевременное исполнение налоговых обязательств перед бюджетом, а производственный процесс — необходимым сырьем и комплектующими. Запланированные объемы производства и реализации в 2018 году позволят предприятию заработать 9,5 млн рублей прибыли от реализации», — говорится в сообщении.


План санации общества прошел экспертизу и утвержден на собрании кредиторов большинством голосов. Согласно заключению экспертизы плана санации, проведенному по инициативе суда, восстановление платёжеспособности общества является возможным.

Напомним, в сентябре 2017 года в суд поступило заявление о банкротстве Климовичского ликеро-водочного завода. За 9 месяцев прошлого года предприятие сработало с чистым убытком в размере 667 тыс. рублей, а кредиторская задолженность предприятия составляет свыше 59 млн рублей. У ЛВЗ наблюдается недостаток собственных оборотных средств, с 2016 года имеется просроченная задолженность перед бюджетом.

«Климовичский ликеро-водочный завод» входит в состав алкогольного холдинга «Минск Кристалл Групп». 100% акций предприятия принадлежат государству. ЛВЗ не является градообразующим, численность его работников по состоянию на 1 октября составляла 677 человек, в том числе 367 человек — на головном заводе, 92 человека — на производственных участках в Костюковичах и агрогородке Красная Буда, 218 человек — на обособленном структурном подразделении «Подсобное хозяйство». Завод является вторым по величине налогоплательщиком в Могилевской области.

Источник: TUT.BY
11:54 17/05/2018






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