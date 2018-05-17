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"Крупный размер" по экономическим статьям УК планируется увеличить в 4 раза

Утром 17 мая на Национальном правовом интернет-портале опубликован проект закона “Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь”. Документ предусматривает серьёзные изменения в Уголовном кодексе.

В частности, изменяется примечание к главе 25 УК, которая касается преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. В этом примечании определяется, начиная с какой суммы сделка, ущерб или нажива считаются Уголовным кодексом совершёнными в крупном, а с какой — в особо крупном размере.

Действующая редакция УК предполагает, что “крупным размером” (сделкой, ущербом, доходом (наживой) в крупном размере) в статьях 25-й главы признается сумма, в 250 базовых величин и больше (то есть 6125 рублей) на день совершения преступления. “Особо крупным размером” признается сумма в тысячу и более базовых величин (24500 рублей), если иное не оговорено в примечаниях к статьям настоящей главы.

Если новая редакция Уголовного кодекса будет принята в том виде, в котором её в настоящий момент предлагает МВД, то “крупный размер” увеличится до 1000 базовых величин (24500 рублей), а “особо крупный размер” — до 2000 базовых (49000 рублей).

К главе 25 УК относятся статьи за изготовление поддельных денег и акцизных марок; коммерческий шпионаж и разглашение коммерческой тайны; легализацию (“отмывание”) средств, полученных преступным путем; нарушения, связанные с процедурой банкротства; манипулирование рынком ценных бумаг и другие.


Также новая редакция примечания к главе 25 УК подразумевает, что впервые осуждаемому лицу, совершившему не представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое преступление против порядка осуществления экономической деятельности (за исключением контрабанды, незаконного экспорта или передачи в целях экспорта объектов экспортного контроля, легализации (“отмывания”) средств, полученных преступным путем), наказание в виде лишения свободы может быть назначено только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, и отсутствии смягчающих обстоятельств.

Еврорадио
11:46 17/05/2018






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