Напомним, индивидуальные предприниматели жалуются на магазины, которые открывают торговцы из Средней Азии. По их словам, те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями. И если раньше тема была актуальна только для жителей регионов, теперь аналогичные торговые точки появились и в Минске.





В первом квартале этого года специалисты Госстандарта провели мониторинг работы 99 субъектов хозяйствования, которые реализуют продукцию легкой промышленности из Средней Азии.





— Было обследовано 1667 наименований продукции, нарушения установлены по 1643 наименованиям. Это высокий показатель, — уточняет начальник управления госнадзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.





То есть нарушения нашли почти по 99% проверенных товаров.









Напомним, указом № 510 введен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. А большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.





При этом при первом мониторинге проверяющие не могут составлять протоколы об административных нарушениях. Это можно сделать, только если после повторного мониторинга не будут устранены недочеты. К примеру, в первом квартале этого года инспекции Госстандарта составили 21 протокол об административном нарушении на торговцев из Средней Азии. Их оштрафовали на общую сумму около 3 тысяч рублей.





Из нарушений, которые чаще всего встречаются, — отсутствие идентификации продукции, уточняет Игорь Буссель. «Нет полной информации о товаре, маркировка такой продукции, как правило, представляет собой небольшой лист бумаги с набранной на компьютере или заполненной от руки информацией. Отсутствует фабричная этикетка изготовителя на подавляющем числе товаров легкой промышленности, в том числе и детской. Указанная информация вызывает достаточно большие сомнения в ее достоверности», — поясняет специалист.





К тому же у многих торговцев из Средней Азии отсутствуют документы на товар, которые подтверждают его безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза — сертификаты соответствия, декларации о соответствии.









При мониторинге инспекторы оценивают товары по внешним признакам, проводить лабораторные испытания они не могут.





Больше всего торговцев из Средней Азии находится в Гомельской области — Речице, Калинковичах, Светлогорске, Жлобине.