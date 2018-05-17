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На «Савушкином продукте» опровергли слухи об утечке аммиака

На предприятии с разной периодичностью включились и выключались сирены, которые не могли не привлечь внимания прохожих и жителей ближайших домов. В УМЧС Брестской области по этому поводу отметили, что ничего страшного не произошло, просто проверяется система оповещения.

Однако в социальных сетях ходят слухи, что на предприятии произошел выброс аммиака. Как заверила пресс-служба предприятия, они не соответствуют действительности. 

По этому поводу пресс-служба распространила специальное обращение, в котором в частности говорится: «Компания «Савушкин продукт» просит не волноваться жителей города. На предприятии все в порядке. Никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Все службы и системы работают в штатном режиме. 15 августа на ОАО осуществлялась плановая проверка системы речевого оповещения. Проведение учебных мероприятий предварительно согласовано с Брестским городским отделом по ЧС». 
"Вечерний Брест"
08:52 17/05/2018






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