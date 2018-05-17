На «Савушкином продукте» опровергли слухи об утечке аммиака

Однако в социальных сетях ходят слухи, что на предприятии произошел выброс аммиака. Как заверила пресс-служба предприятия, они не соответствуют действительности.





По этому поводу пресс-служба распространила специальное обращение, в котором в частности говорится: «Компания «Савушкин продукт» просит не волноваться жителей города. На предприятии все в порядке. Никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Все службы и системы работают в штатном режиме. 15 августа на ОАО осуществлялась плановая проверка системы речевого оповещения. Проведение учебных мероприятий предварительно согласовано с Брестским городским отделом по ЧС».