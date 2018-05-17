На Гомельщине поросята дохнут с голоду

Очередной такой пример журналисты Белсата нашли в Гомельской области.





Мертвые поросята в мусорной яме селекционно-гибридного центра «Заречье» в Рогачевском районе – это не результат свиной чумы или какой-то другой эпидемии, а последствие нехватки денег на корма. Замглавы «Заречья», в комментарии, ситуацию смягчает.





«По кормам, конечно, тяжелая ситуация, но выискиваем, со всей области стягиваем, кормим. Тяжелая экономическая обстановка в хозяйстве», – заместитель главы СХЦ «Заречье» Евгений Гуревич.





А вот анонимный сотрудник предприятия ситуацию, которая царит на свиноферме, описывает совершенно по-другому.









«Комбикорм привозят слабо – это так. Бывало по 2-3 суток не возят. Поголовье большое, а возят мало. Сегодня привезли на «пятерку» секцию, а что та секция, ерунда… на «шестерку» секцию, а 8-ка и 32-ая голодные остались. Их вчера покормили, и они целый день голодные. Дохнут в основном маленькие», – рассказывает сотрудник СХЦ «Заречье» Николай.





Многие отказываются говорить на камеру, но в частных беседах рассказывает, что иногда свиней кормят всего три раза в неделю. И такая ситуация на предприятии длится уже третий месяц.





«Вы считаете, что это трудность? А я считаю, что это технологический процесс, хозяйство ежегодно покупает корма», – говорит Николай.





Предприятие «Заречье» – не обычная свиноферма, а селекционно-гибридный центр. Здесь разводят высококлассный племенной молодняк и растят новые породы свиней, которые позже попадают в колхозы всей области.





«Должна быть конкуренция, должны быть фермерские хозяйства. Фермер никогда не будет так к животному относится. Он будет ночей не спать, но у него будет все в порядке. Но в Беларуси построена государственная система сельского хозяйства, у которой хозяев нет, а есть только чиновники. А у них семь пятниц на неделе. Акцент сделали на молоко. Наша область с Россией больше по молоку работает. Решили увеличить производство молока», – говорит Василий Поляков, председатель Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии.





А о свиньях и рабочих «Заречья», с зарплатой в 200-300 рублей, решили забыть. Проблема в том, что если чиновникам, через какое-то время, вновь будет угодно вернуть приоритет свиноводству, то в области может и не остаться с чем работать.