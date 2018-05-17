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Половина жителей Гродненской области живет в месяц на сумму до 200 долларов

Гродненцы стали жить богаче, но при этом бедных не становится меньше. А каждый второй житель Гродненской области распоряжается в месяц суммой, не превышающей 200 долларов.

Об этом говорится в выборочном исследовании семей в 4-ом квартале 2017 года, пишет "Вечерний Гродно".

Чтобы определить уровень жизни семьи, в управлениях статистики делят общесемейные доходы на всех членов семьи, в том числе детей и пенсионеров.


Заметно, что существенно снизилось число тех, кто живет на сумму до 150 рублей в месяц — за год их стало меньше на 3 %. При этом выросло количество гродненцев, которые распоряжались в октябре-декабре прошлого года суммой более 600 рублей. В целом, 54,9 % жителей региона имели на руках сумму не более 400 рублей. По средневзвешенному курсу за тот период (1,9905 рубля за доллар), выходит, что каждый второй гродненец жил на 200 или меньше долларов в месяц.


Несмотря на это, никак не изменилась ситуация с теми, у кого доходы не превышают бюджет прожиточного минимума. Ровно 5 % жителей области жили ниже черты бедности как в конце 2016 года, так и в конце 2017-го. При этом отметим, что число бедняков в нашей области самое низкое среди остальных областей. Например, в Брестской области этот показатель составляет 8,4 %, а в Гомельской — 8,1 %.

08:29 17/05/2018






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