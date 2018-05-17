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«АйПауэр» через суд добивается от блогеров удаления видео и извинений

По мнению компании, ролик на «Народном репортере» порочит деловую репутацию «АйПауэра».

В экономическом суде Брестской области 16 мая началось рассмотрение иска ООО «АйПауэр» к блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову о защите деловой репутации. Поводом для искового заявления стал видеоролик, который был опубликован 5 января текущего года на youtube-канале «Народный репортер».

В заявлении говорится, что в указанном видео излагаются сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ООО «АйПауэр». По мнению истца, высказывания блогеров в ролике содержат необоснованные обвинения компании в нарушении ею законодательства в области экологии, загрязнения окружающей среды, коррупции и др.

«Следует отметить, что в большинстве из указанных высказываний авторы видеоролика не делают оговорок, что оценка деятельности ООО «АйПауэр» носит субъективный характер и представляет собой только мнение авторов, — напротив, информация излагается как достоверные, установленные факты и представлена в форме обвинения», — говорится в иске.

В связи с этим «АйПауэр» просит экономический суд признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию ряд заявлений, которые содержатся в ролике. Кроме того, он просит обязать блогеров удалить это видео с канала «Народный репортер» и с их страниц в соцсетях, а также разместить на канале и указанных страницах видеообращение. В нем Кабанов и Петрухин должны признать распространенные ими сведения недостоверными и порочащими деловую репутацию «АйПауэра» и принести извинения.

Судебные расходы по уплате 490 рублей госпошлины истец просит возложить на ответчиков.

В ходе предварительного судебного заседания было озвучено ходатайство истца сделать процесс закрытым, чтобы обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся инвестиционной деятельности ООО «АйПауэр». Суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства. В судебном заседании объявлен перерыв до 18 мая.


С начала года Сергей Петрухин и Александр Кабанов регулярно выкладывают на своем канале «Народный репортер» ролики, в которых освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр».

В конце февраля они были оштрафованы на 50 базовых каждый. Тогда блогеров признали виновными по ч. 3 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Кроме того, 12 марта суд Пинского района и города Пинска оштрафовал блогеров на 40 базовых величин (980 рублей) каждого, посчитав их виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ (ч. 2 ст. 22 оАП). Речь идет о прямых видеотрансляциях, которые Петрухин и Кабанов сняли на проходной завода по производству аккумуляторов в Пинске. Правда, это решение они успешно обжаловали в суде высшей инстанции, штраф был аннулирован.

В конце марта суд Ленинского района Бреста признал Сергея Петрухина виновным по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и оштрафовал на 45 базовых величин.

В мае Кабанов и Петрухин были оштрафованы на 50 базовых за то, что собирали подписи за отставку чиновников.

Оплачивать огромные штрафы блогерам помогают люди.

Людмила Селех, "Брестская газета"
07:57 17/05/2018






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