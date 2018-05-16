Предприятия и жители Беларуси забирают валюту из банков

Но это, скорее всего, сезонное явление, так как подобные процессы наблюдались и в 2017 году. Люди забирают средства со срочных валютных депозитов, покупая путевки, а также переводя деньги на переводные депозиты, то есть на банковские карточки, которыми можно расплачиваться за рубежом. В связи с этим величина переводных вкладов физических лиц в иностранной валюте в апреле 2018 года выросла по сравнению с мартом на 46,9 млн. USD (5,8%) — до 856,6 млн. USD.





В результате сумма переводных и срочных валютных депозитов населения в апреле снизилась на 65,8 млн. USD (0,9%) и составила на 1 мая 7 274,3 млн. USD. В марте депозиты сократились по сравнению с февралем примерно на такую же величину (68,5 млн. USD), то есть в целом ситуация с валютными депозитами в апреле мало изменилась. Следовательно, значительные колебания курсов валют не оказали большого влияния на настроения физических лиц.









В то же время, поведение юридических лиц в апреле 2018 года значительно изменилось. Если в апреле 2017 года они накапливали валюту, то в прошлом месяце активно избавлялись от нее. Так, переводные валютные депозиты предприятий снизились по сравнению с мартом на 181,4 млн. USD (10,4%) — до 1 566,2 млн. USD. А величина срочных депозитов сократилась на 164,2 млн. USD (6,8%) — до 2 244,8 млн. USD. В сумме средства юридических лиц в белорусских банках за месяц снизились на 345,6 млн. USD (8,3%) — до 3 811 млн. USD.





Это объясняется, по-видимому, дефицитом рублевых ресурсов на рынке, что вынуждает предприятия продавать свои валютные сбережения (в апреле наблюдался резкий рост объемов продажи валюты предприятиями на внутреннем рынке при одновременном снижении величины рублевых депозитов). Возможно, предприятия решили воспользоваться резким ростом в апреле курсов доллара и евро по отношению к белорусскому рублю.



