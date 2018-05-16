Страны – члены ВТО поддерживают присоединение Беларуси к организации

В Швейцарии прошло десятое заседание рабочей группы по присоединению республики к ВТО, на которой присутствовали представителя ряда государств, входящих в организации.

По информации МИД Беларуси, они поддержали шаги, которые предпринимает республика в плане вхождения в ВТО, и заявили о прогрессе в приведении законодательства республики в соответствие с нормами организации.





Заручились поддержкой





"Сегодня состоялся очень продолжительный, обстоятельный, заинтересованный разговор с государствами – членами Всемирной торговой организации о вступлении Беларуси в ВТО", – сказал Евдоченко.





Он также отметил, что белорусская сторона проинформировала государства – члены ВТО о развитии экономики Беларуси, о последних изменениях в торговом режиме и прогрессе, который страна достигла со времени 9-го заседания рабочей группы, прошедшего в сентябре 2017 года.









"Мне кажется, мы сумели ответить на очень многие вопросы членов ВТО, получить их поддержку", – заявил дипломат.





По словам Евдоченко, сейчас Беларусь предпринимает активные шаги по проведению двусторонних переговоров – уже подписаны протоколы с 18 странами – членами ВТО.





"Надеемся на поддержку государств – членов в нашем дальнейшем продвижении по линии вступления в ВТО", – заключил представитель МИД.