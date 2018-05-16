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Страны – члены ВТО поддерживают присоединение Беларуси к организации

В ВТО отмечают прогресс в приведении законодательства республики в соответствие с нормами организации.

Государства – члены Всемирной торговой организации выразили поддержку по присоединению к структуре Беларуси, заявил в среду в Женеве первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, передает Sputnik.

В Швейцарии прошло десятое заседание рабочей группы по присоединению республики к ВТО, на которой присутствовали представителя ряда государств, входящих в организации.

По информации МИД Беларуси, они поддержали шаги, которые предпринимает республика в плане вхождения в ВТО, и заявили о прогрессе в приведении законодательства республики в соответствие с нормами организации.

Заручились поддержкой

"Сегодня состоялся очень продолжительный, обстоятельный, заинтересованный разговор с государствами – членами Всемирной торговой организации о вступлении Беларуси в ВТО", – сказал Евдоченко.

Он также отметил, что белорусская сторона проинформировала государства – члены ВТО о развитии экономики Беларуси, о последних изменениях в торговом режиме и прогрессе, который страна достигла со времени 9-го заседания рабочей группы, прошедшего в сентябре 2017 года.


"Мне кажется, мы сумели ответить на очень многие вопросы членов ВТО, получить их поддержку", – заявил дипломат.

По словам Евдоченко, сейчас Беларусь предпринимает активные шаги по проведению двусторонних переговоров – уже подписаны протоколы с 18 странами – членами ВТО. 

"Надеемся на поддержку государств – членов в нашем дальнейшем продвижении по линии вступления в ВТО", – заключил представитель МИД.

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут республику в этой организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. В настоящее время в ВТО входят 164 страны мира, 21 государство, в том числе Беларусь, имеют статус наблюдателя.

20:48 16/05/2018






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