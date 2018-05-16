В Беларуси создан белорусско-китайский проектный институт

Доля китайской стороны в капитале нового института — 60%, белорусской — 40%. Как заявил Генеральный директор Белгоспроекта Сергей Григорьев, ранее институту приходилось адаптировать китайские проекты к белорусским нормам, что требовало серьезных изменений. По его мнению, если китайские и белорусские специалисты будет работать вместе и сразу учитывать и потребности заказчика и нормы белорусского законодательства, то им удастся сократить время работы примерно в 2 раза.





Институт не будет обладать монополией на проведение работ в парке. Как подчеркнул глава администрации парка «Великий камень» Александр Ярошенко, любой проектный институт Беларуси может участвовать в конкурсе на разработку проектов для парка.





С другой стороны, совместное белорусско-китайское предприятие может работать на всей территории РБ, а не только в парке. То есть, китайцы получили выход на внутренний рынок Беларуси.









Впрочем, работы институту хватит и в парке. По данным на 8 мая в нем были зарегистрированы 34 резидента, до конца текущего года планируется увеличить их число до 40, а в 2019 году — до 55–60 компаний. Александр Ярошенко отметил, что администрация хочет, чтобы к 2020 году это число достигло 100.





Правда, объем инвестиций в индустриальный парк пока остается довольно скромным. В настоящее время резиденты парка и государство вложили в него около 300 млн. USD, в текущем году ожидается увеличение инвестиций до 500 млн. USD.