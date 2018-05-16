Служба предостерегает участников внешнеэкономической деятельности от подобной практики. Россельхознадзор разработал совместный комплекс предприятий с таможенными службами и правоохранительными органами России. Так что товар может быть перехвачен сотрудниками ГИБДД уже после прохождения границы.





Так, в Рославльском районе Смоленской области сотрудниками дорожно-патрульной службы были остановлены грузовики перевозившие белорусское масло казахстанскому потребителю. Его производителем значилось ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», на чьи поставки наложено временное ограничение. Получателем груза значилось ТОО «СТЕП МАСТЕР ПЛЮС» из Кахастана. Россельхознадзор обратился с запросом о подтверждении статуса получателя. После этого в адрес службы оступили ходатайства от грузоотправителя КУП «Миноблмясомолпром» о возврате всех партий масла в связи с «нарушением срока поставки».





По завершении процедуры административного расследования и по согласованию с Государственной ветеринарной службой Республики Беларусь будет принято решение о дальнейшей судьбе груза, передает Россельхознадзор.



