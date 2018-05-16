Ослабление белорусского рубля к евро, в том числе, привело к тому, что продажи в валюте эстонского холдинга Silvano Fashion Group (владельца фабрики «Милавица») в Беларуси в первом квартале этого года сократились на 13,7%.





Как сообщает в квартальном отчете SFG, которому принадлежат около 85% акций «Милавицы», сеть фирменных магазинов и логистический комплекс на территории Беларуси, продажи холдинга на белорусском рынке в январе-марте 2018 года составили 3,6 млн евро. Это на 13,7% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом отмечено, что спрос на белье марок Milavitsa и Lauma у белорусок даже вырос – на 2,8% в белорусских рублях. Как сказано в отчете, в Беларуси группа сосредоточится на повышении прибыльности своего розничного бизнеса и продолжит увеличивать число магазинов в зависимости от наличия доступных по цене торговых площадей.









В целом продажи женского белья, производимого на фабриках холдинга в Беларуси и Латвии, выросли на 11,1% —до 16,1 млн евро. Финансовые показатели тоже были в положительном тренде – валовая прибыль увеличилась на 37,2% (до 9,3 млн евро), а чистая – на 3 626,6% (до 4,06 млн евро).

Продажи в России увеличились на 27,9%, составив 10,3 млн евро, в Украине – на 9% до 0,76 млн долларов. Спада, как и Беларусь, не избежал рынок Балтии. В трех балтийских республиках реализация снизилась на 17,6% (до 0,3 млн евро).

Уменьшение продаж в Беларуси отразилось на доле этого рынка в структуре продаж холдинга. Если в первом квартале 2017 года она составляла 28,9%, то в январе-марте 2018 года сократилась до 22,5%. Доля российского рынка в продажах SFG в этом году выросла до 63,9%.







