«После того, как Чикагская товарная биржа в декабре 2017 г запустила фьючерсный биткоин, у нас появилась возможность совместно с нашим партнером Dukascopy Bank SA предложить белорусам инструмент, базовым активом которого выступает фьючерсный контрактный биткоин. Чтобы расширить список криптовалют, мы будем ожидать появления новых поставщиков на Чикагской бирже, – сообщил начальник отдела по работе на внебиржевом рынке Форекс Александр Приходько.





Покупать или продавать биткоины на площадке нельзя, клиент может совершать операции с производным инструментом, в основе которого лежит фьючерсный контрактный биткоин.





Минимальный размер операций составляет 0.2 биткоина, стандартная комиссия составит 0,018% от суммы сделки. Если клиент совершает операции активно, то комиссия снижается до 0,012%.









ЗАО «МТБанк» зарегистрировано Национальным банком Беларуси 14 марта 1994 г. Акционерами банка являются: СЗАО ЭНЕРГО-ОИЛ, которое контролирует 70% уставного фонда банка, и ОДО «Белнефтегаз» (30%). Конечными бенефициарными собственниками банка являются белорусский бизнесмен Алексей Олексин и Инна Олексина.