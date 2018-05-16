Лукашенко и Рахмон открыли завод. Под зонтами





Как сообщил журналистам директор АОЗТ "Агротехсервис" Джалолидин Нуралиев, белорусская сельхозтехника востребована в Таджикистане, так как ее парк сильно изношен. "Сегодня есть нехватка около 10 тыс. только по тракторам. Поэтому мы решили открывать сборку здесь. Это также в свете программы по созданию рабочих мест, превращению республики из аграрной в аграрно-индустриальную", - отметил он. Директор компании рассказал и о том, как организована подготовка кадров, которые производят, эксплуатируют и обслуживают технику в Таджикистане. "Есть намерение обучать специалистов среднего технического звена, которые будут работать непосредственно в хозяйствах.









Будут преподаватели из Беларуси. Наши специалисты уже проходили обучение, и у нас в плане присылать их в Беларусь, чтобы они дополнительно проходили практическую подготовку, работая на конвейерах", - заявил Джалолидин Нуралиев. По его словам, уже ведутся переговоры, чтобы собранная в Таджикистане белорусская техника поставлялась и на рынки третьих стран, в частности в Афганистан. ОАО "МТЗ" и ОАО "Бобруйскагромаш" на базе дилера АОЗТ "Агротехсервис" реализуют в городе Гиссар проект по созданию сборочного производства тракторов, навесного и прицепного оборудования. Это производство включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. Прорабатывается вопрос отмены НДС (18%) на совместно произведенную в Таджикистане сельскохозяйственную технику.





Производственный комплекс включает в себя малый сборочный цех (1,1 тыс. кв.м), склад готовой продукции, открытую выставочную площадку для показа сельскохозяйственной техники и административно-учебный корпус. Начато строительство сборочного цеха общей площадью более 1,6 тыс. кв.м, в котором планируется разместить три линии сборки белорусской техники. В настоящее время на производстве собираются тракторы марки "Беларус-80.1" и "Беларус-82.1". Запланировано наращивание объемов сборки для реализации на рынках Таджикистана и Афганистана. В 2018 году в Гиссаре планируется также наладить производство прицепной и навесной техники ОАО "Бобруйскагромаш" и самоходн косилок ОАО "Гомсельмаш". В перспективе планируется расширить модельный ряд выпускаемой техники. На базе сборочного производства начата реализация проекта по созданию учебного центра по подготовке технических специалистов среднего звена по обслуживанию и эксплуатации белорусской сельскохозяйственной техники.





Ведутся переговоры по задействованию в образовательных программах учебного центра преподавателей Белорусского национального технического университета.