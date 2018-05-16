«Осознавая тот факт, что судебная система в Армении является независимой, никто не имеет права вмешиваться в деятельность судей, тем не менее, обращаюсь в Вам в надежде, что с изменениями, произошедшими в Армении, должны измениться и многие принципы, в том числе обеспечение права на справедливое судебное производство, соблюдение которого в Армении пока что сильно хромает», - такими словами начал свое обращение к премьер-министру Армении Николе Пашиняну подсудимый Владимир Сачков.





Владимир Сачков не признает себя виновным, но он не просит главу Армении вмешаться в его уголовное дело. Суд в Ереване по делу бывшего замгендиректора ИП «Велком» уроженца Беларуси длится 2,5 года и конца ему не видно. 43-летний мужчина просит ускорить судебный процесс.





Напомним, что Сачкова задержали 4 мая 2014 года в Минске по запросу Армении . В ноябре того же года Беларусь выдала его Армении для привлечения к уголовной ответственности. Следствие длилось год. Служба Национальной безопасности (СНБ) Армении предъявила Сачкову обвинения в том, что якобы он во время работы в ЗАО "АрменТел" ("Билайн") в составе организованной преступной группы занимался незаконной предпринимательской деятельностью, злоупотреблял своими служебными полномочиями, изменил компьютерную информацию (ст.188 ч.3 пп.1,2, ст.214 ч.2, ст.252 ч.2 п.3), и передала дело в суд.





Процесс начался в ноябре 2015 года. По двум статьям обвинения уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Под стражей Сачков провел 3 года и 3 месяца. После многочисленных жалоб его адвокатов в ЕСПЧ, жены и родителей-пенсионеров, живущих в Мозыре, к властям России, Беларуси и Армении в августе 2017 года узника армянской тюрьмы освободили под залог. Однако на скорость армянского правосудия жалобы не повлияли. За прошедшие годы из запланированных 80 заседаний состоялось всего 29. Судебные заседания по делу Сачкова назначаются, но постоянно переносятся: то судьи нет – он в совещательной комнате, то прокурор не явился, то переводчика найти не могут…





«9 августа 2017 года, еще находясь в УИУ «Нубарашен», -- пишет Сачков в обращении к Пашиняну, -- я направил жалобу на затягивание разумных сроков судебного разбирательства на имя министра юстиции РА господина Д.Арутюняна и руководителя судебного департамента господина К.Поладяна, на которую до сих пор не получил никакого ответа. Вторая жалоба была адресована в Совет Правосудия и подана 24 ноября. Третья жалоба была направлена 12 января 2018 года и была адресована так же в Совет правосудия. Ответа так же не было. Так же мо адвокатами были направлены жалобы Министру юстиции, защитнику прав человека в Армении, генеральную прокуратуру. Однако я не получил ответа ни на одну из моих жалоб, и это не привело к изменениям в работе суда. Более того, с начала декабря 2017 года по сегодняшний день состоялось всего 4 заседания, очень непродолжительные по времени, не более 10-20 минут».





Свое обращение к Николе Пашиняну Сачков завершил словами:





«Я привожу примеры, которые касаются только меня. При этом, на моем опыте, я уверенно заявляю, что это происходит со всеми, кто попал во «власть» судебной машины. Имеет место полное ущемление прав граждан, у которых процессуальный статус годами не определен. …Убедительно прошу принять меры по устранению нарушения моего права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок законодательными, организационными и административными методами».





Текст обращения был опубликован 11 мая на сайте Hetg.am . Очередное заседание по делу Сачкова было назначено на 14 мая. Но и оно не состоялось. Как написала на своей странице в соцсети супруга Владимира: «Судья собрал сторону защиты, сторону обвинения, переводчика и потерпевшую сторону для того, чтобы сообщить о своем отпуске».





Справка





Владимир Сачков родился в Беларуси в 1974г. в Калинковичах. В 1997г. окончил Балтийскую государственную академию (Калининград) по специальности «инженер технической эксплуатации транспортного оборудования», а в 2003г. - Калининградский институт международного бизнеса по специальности «менеджмент».





Имеет российское гражданство.





С 2009г. занимал должность технического директора оператора «АрменТел» и руководил развитием фиксированных и мобильных сетей. На должность замгендиректора по техническим вопросам ИП «Велком» был назначен в январе 2014г.. Жена и трое детей живут в Санкт-Петербурге, супруга также уроженка Беларуси.



