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Эксперт: на БелАЭС используют опасное российское топливо

В Сочи проходит 10 международный форум «Атомэкспо 2018», на котором представлена ​​и Беларусь. В кулуарах мероприятия Михаил Михадюк – заместитель министра энергетики Беларуси сделал ряд заявлений, которые открывают завесу на будущее первой белорусской АЭС, а точнее на контракты о поставках ядерного топлива в Островец.

Сегодня в Украине работают 15 ядерных реакторов, из чего 9 используют российское топливо, а в остальные 6 загружено топливо американской компании «Вестингхауз». Выясним, вредит или приности пользу конкуренция в ядерных технологиях.

 

Комментирует кандидат химических наук, директор по информационной поддержке ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная.

 

«Каждая монополия носит негативный характер. Прежде всего это сказывается на ценах. Второй момент, монополизм приводит к технологической деградации. У нас были большие проблемы при освоении модифицированного топлива компании ТВЭЛ. Очень много было случаев в 2003-2004 разгерметизации ТВЭЛ, что приводит к выходу радиоактивности и загрязнению первого контура», – говорит Ольга Кошарная в "орячем комментарии" программы Белсат.


 


Сейчас белорусский реактор нельзя использовать с другим топливом, говорит гостья.

09:19 16/05/2018






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