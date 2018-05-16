За что власти преследуют бывшего владельца «Мотовело»?

Новое дело по старой статье близится к завершению. Крупный бизнесмен Александр Муравьев выступил в суде с последним словом. Бывшего владельца «Мотовело», которого за неуплату налогов уже наказали 11-ю годами заключения, заново судят по той же статье. Что нового появилось в старом деле?





За год за решеткой Александр Муравьев, по крайней мере на первый взгляд, почти не изменился. В последнем слове он заявил, что с 2002 до 2015 года через австрийские компании, владельцем которых он был, в экономику Беларуси было инвестировано 100 млн долларов. Оборот всех компаний Муравьева, в том числе завода «Мотовело», на протяжении 13 лет превысил 1 млрд долларов. В 2015-ом Муравьева задержали и наказали 11-ю годами заключения. Теперь гособвинение требует еще 3 года, сообщает Белсат.









«Я пришел поддержать, так как понял, что это политически мотивированное дело. Человек чем-то не понравился государству, перешел дорогу, и его решили наказать. И непонятно, зачем дело так затягивают», – говорит посетитель судебного заседания Игорь Клещук.





«Он менял управление и создавал эффективные генераторы прибыли, и, наверное, эти заводы-изюминки, которые он создавал, кому-то понравились», – рассказывает посетитель судебного заседания Олег Яблонский.





«В принципе, это довольно распространенная практика, когда человека «сажают» по одному обвинению, а после продолжают раскручивать эти дела», – считает юрист Сергей Балыкин.





Посетители суда в разговоре с «Белсатом» свое отношение к делу обозначили кратко: все, что произошло с бизнесом Муравьева, – рейдерский захват. Есть и другое объяснение: личный конфликт с Александром Лукашенко. Муравьев не сдержал обещаний, которые давал главе государства: наладить выпуск легендарных «Аистов» не менее 500 тысяч в год.





Пять лет назад, когда бизнесмену еще было что показать Александру Лукашенко на «Мотовело», завод производил 200 тысяч велосипедов и почти 12 тысяч мотоциклов. В настоящее время предприятие признано банкротом, на нем работает 100 человек, собственная производственная линия утеряна. Продукцию здесь продолжают собирать из китайских комплектующих.





«На сегодняшний день трудно увидеть будущее для «Мотовело», как ее в принципе не было и до Муравьева», – говорит экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.





В свое время власти сами передали «Мотовело» бизнесмену без опыта в профильной деятельности, говорит Станислав Ивашкевич. После уголовного дела антикризисным менеджером на завод пришел бывший мэр Минска Николай Ладутько, который закончил процедуру банкротства.





«Будущее «Мотовело» решалось в 2007 году, когда на этот завод хотел прийти итальянский профильный производитель скутеров «Каджива», который должен был принести сюда свои технологии», – отмечает Ивашкевич.









В своем последнем слове Муравьев заявил, что ему инкриминируют неуплату налогов на 10 тысяч долларов, мол, часы на руке дороже. А страна потеряла сотни миллионов инвестиций. Впрочем, есть и другой аргумент, Муравьев вообще ни был налоговым резидентом Беларуси, а выплачивал налоги в Австрии. Ленинский суд Минска на это вообще не обращает внимания.