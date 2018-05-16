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«Дело директоров»: срок получил руководитель Слонимского мясокомбината

Завершено расследование так называемого «дела директоров», и нескольким фигурантам уже вынесен приговор. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, пишет news.tut.by.

Гендиректор Слонимского мясокомбината осужден на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа. Приговор еще не вступил в силу.

Напомним, под следствием оказались шесть руководителей предприятий АПК, их обвиняли в получении откатов при оплате кормовых добавок и ветеринарных препаратов. Согласно материалам дела, размер взяток доходил до 3,5 тысячи долларов.

В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов получил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Также, по словам Гончаровой, вынесены решения в отношении других фигурантов: замдиректора Минской овощной фабрики осужден на 3 года лишения свободы с конфискацией имущества,

Кроме того, продолжается суд над директорами «ЖодиноАгроПлемЭлиты», Смолевичского райагросервиса и Вилейского комбикормового завода.

07:46 16/05/2018






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