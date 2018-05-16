Гендиректор Слонимского мясокомбината осужден на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа. Приговор еще не вступил в силу.





Напомним, под следствием оказались шесть руководителей предприятий АПК, их обвиняли в получении откатов при оплате кормовых добавок и ветеринарных препаратов. Согласно материалам дела, размер взяток доходил до 3,5 тысячи долларов.





В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов получил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества.





Также, по словам Гончаровой, вынесены решения в отношении других фигурантов: замдиректора Минской овощной фабрики осужден на 3 года лишения свободы с конфискацией имущества,





Кроме того, продолжается суд над директорами «ЖодиноАгроПлемЭлиты», Смолевичского райагросервиса и Вилейского комбикормового завода.



