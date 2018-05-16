Скоропостижно скончался Михаил Козич из топ-200 бизнесменов Беларуси

Утром 15 мая его нашли дома мертвым. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.





Заместитель директора Зинаида Микула говорит, что на здоровье директор не жаловался, еще накануне с ним обсуждались рабочие планы.





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Михаил Козич родился в 1956 году в деревне Старое Село (Жабинковский район, Брестская область). Окончил Институт народного хозяйства в Минске, затем работал в пищевой отрасли. Генеральный директор ОАО «Продтовары» с 2012 года. Являлся членом совета «Белой Руси», почетным консулом Словакии.





Козич входил в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.



