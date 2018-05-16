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Скоропостижно скончался Михаил Козич из топ-200 бизнесменов Беларуси

Козичу было 62 года. Он был генеральным директором брестской торговой сети «Продтовары».

Утром 15 мая его нашли дома мертвым. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Заместитель директора Зинаида Микула говорит, что на здоровье директор не жаловался, еще накануне с ним обсуждались рабочие планы.

* * *

Михаил Козич родился в 1956 году в деревне Старое Село (Жабинковский район, Брестская область). Окончил Институт народного хозяйства в Минске, затем работал в пищевой отрасли. Генеральный директор ОАО «Продтовары» с 2012 года. Являлся членом совета «Белой Руси», почетным консулом Словакии.

Козич входил в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

NN.by
07:32 16/05/2018






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