Почему белорусские овощи заметно дороже импортных

В интервью газете «Рэспублiка» заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун рассказал:





— Необходим здравый и взвешенный подход. И прежде всего анализ причин, по которым белорусская продукция получается несколько дороже зарубежных аналогов. Рассмотрим тот же овощной сегмент. Он очень сезонный. До конца апреля — начала мая наши огурцы и помидоры могут быть действительно дороже средиземноморских. На их себестоимость значительно влияют затраты на отопление теплиц, а в южных странах они растут в открытом грунте. Но к началу лета цены на импортные и отечественные овощи выравниваются, и последние зачастую становятся дешевле. Но многое зависит и от факторов глобального масштаба.









Представитель МАРТ привел пример с неурожаем турецких овощей в начале прошлой весны, из-за чего белорусские производители подняли цены на свою продукцию.





— В этом году хороший урожай в Турции. И томаты они продают крайне дешево. В прошлом году конъюнктура сложилась с точностью до наоборот. Турецкие овощи ранней весной не уродили. Украинской продукции тоже на подходе не было. Наши производители отреагировали на дефицит и стали резко увеличивать отпускные цены. Мы выявляли такие тенденции, считая рост цен необоснованным. Предприятиям необходимо продумывать долгосрочную стратегию, а не жить одним днем. Иначе можно попросту потерять рынок. И кто тогда купит нашу продукцию? И как обеспечить устойчивый рост ВВП?



