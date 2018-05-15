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Шокирующее видео: россияне показали, какую говядину везли из Беларуси

Россияне показали, какую говядину и в каких ужасных условиях везли из Беларуси.

Видео появилось на сайте Россельхознадзора. Пресс-служба этого ведомства сообщает, что три автомобиля с грузом были задержаны на территории Брянской и Смоленской областей.

Первый случай был зафиксирован 8 мая. Сотрудники ФСБ задержали два грузовых микроавтобуса, перевозивших из Беларуси более 7 тонн говядины. Мало того, что на нее не было никаких документов, так еще и перевозили груз с нарушением температурных условий транспортировки вместе с посторонними предметами. На видео можно увидеть, что на говядине мухи.


Этот груз россияне вернули в Беларусь. 11 мая таможенники и сотрудники ФСБ задержали фуру уже на Брянщине. Управлял автомобилем гражданин Беларуси. В грузовике насчитали около 8 тонн говядины. Ее также перевозили в антисанитарных условиях. На груз не было необходимых документов.

"Еврорадио"
21:41 15/05/2018






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