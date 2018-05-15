Беларусь получила больше иностранных инвестиций. Как так вышло?

В общей бочке меда обнаружилась солидная ложка дегтя. Наиболее корректным показателем, который измеряет реальное поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Беларусь, является сумма ПИИ на чистой основе. ПИИ на чистой основе — это инвестиции без учета задолженности за товары, работы и услуги.





Другими словами, разницами между инвестициями на валовой и чистой основе состоит в том, что во втором случае не учитываются кредиты, займы, дебиторка и кредиторка, которые не являются инвестициями в узком смысле. Именно на этот индикатор в последние годы ориентируется правительство Беларуси.





План по привлечению ПИИ на чистой основе в 2018 году составляет 1,4 млрд USD и равен прошлогоднему. Кстати, план на 2017 год (как и несколько предыдущих) был провален властями.





И вот, похоже, перед властями забрезжила надежда оправдать собственные прогнозы. За январь—март 2018 года Беларусь получила 1,3 млрд USD ПИИ на нетто-основе. По сравнению с первым кварталом сумма инвестиций выросла почти на 0,5 млрд USD.





Некоторые регионы за 3 месяца перевыполнили годовой план по привлечению инвестиций. В их число вошли Брестская область (78,9 млн USD) и Минск (838,6 млн USD). Остальные области, кроме Витебской, превзошли план поступления ПИИ в первом квартале.





Как нетрудно догадаться, скачок в привлечении ПИИ обеспечил Минск. В январе—марте 2017 года экономика Минска получила всего 430,3 млн USD иностранных инвестиций, а годом позже — почти в 2 раза больше.





Почему Минск стал так популярен у зарубежных инвесторов? И стал ли на самом деле?





Официальная статистика говорит, что больше инвестиций в 2018 году получил реальный сектор экономики — 1 011 млн USD против 601,9 млн USD в 2017-ом. Также подросли инвестиции в банковский сектор — с 211,4 до 278,7 млн USD.





В 2018 году банковский сектор не блещет прибыльностью. Зато относительно 2017-го увеличились взносы в капитал. Иностранные акционеры повысили устойчивость белорусских «дочек», а заодно улучшили статистику по инвестициям. Что касается инвестиций в реальный сектор, то главный рост ПИИ произошел в 2 сферах — транспорте и оптовой торговле. Вложения в оптовую торговлю увеличились с 59,8 до 101,3 млн USD, в транспорт — с 52,4 до 259,5 млн USD.





В оптовой торговле Беларуси по оборотам лидируют экспортеры нефтепродуктов, изделий из черных металлов и калийных удобрений. В транспортной сфере центром притяжений инвестиций является трубопроводный транспорт.





Основная организация трубопроводного транспорта в стране — Газпром трансгаз Беларусь (бывший Белтрансгаз). 2017 год «дочка» Газпрома завершила с отличными финансовыми результатами — 1 451 млн BYN чистой прибыли. Возобновляется строительство Газпром Центра в Минске. Раньше все было иначе: стройка Газпром Центра была заморожена, а Газпром трансгаз Беларусь отчитывался об огромных убытках по 2016 году.





В общем, заслуги властей в росте инвестиционной активности не просматриваются. В 2018 году происходит банальный возврат инвестпотоков на докризисный уровень. Да и сам по себе докризисный уровень ПИИ был низким по сравнению со странами-соседями Беларуси. Не стоит обольщаться, что успехи первого квартала будут закреплены во втором. С апреля иностранные акционеры начинают получать из РБ годовые дивиденды. Одна «дочка» Газпрома должна выплатить к 31 мая 616,7 млн BYN. Легко может произойти так, что в апреле—июне чистые инвестиции в Беларусь станут отрицательными.