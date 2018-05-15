Российский банк откроет «БелАЗу» кредитную линию до 50 млн евро
Российское ПАО «Совкомбанк» и белорусское ОАО «БелАЗ» подписали соглашение, по которому банк откроет компании возобновляемую кредитную линию с лимитом 50 млн евро сроком на два года.
Об этом говорится на сайте финучреждения.
«Банк предоставит финансирование Белорусскому автомобильному заводу в целях осуществления расчетов по экспортным товарам с российскими контрагентами, выпускающими высокотехнологичную продукцию», — сообщил председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.
Условия кредита соответствуют требованиям постановления правительства России от 24 мая 2017-го «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии АО «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческим банкам».
21:32 15/05/2018
Загрузка...