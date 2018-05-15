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Российский банк откроет «БелАЗу» кредитную линию до 50 млн евро

Российское ПАО «Совкомбанк» и белорусское ОАО «БелАЗ» подписали соглашение, по которому банк откроет компании возобновляемую кредитную линию с лимитом 50 млн евро сроком на два года.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

«Банк предоставит финансирование Белорусскому автомобильному заводу в целях осуществления расчетов по экспортным товарам с российскими контрагентами, выпускающими высокотехнологичную продукцию», — сообщил председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.


Условия кредита соответствуют требованиям постановления правительства России от 24 мая 2017-го «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии АО «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческим банкам».

21:32 15/05/2018






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