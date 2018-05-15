Российский банк откроет «БелАЗу» кредитную линию до 50 млн евро

Об этом говорится на сайте финучреждения.





«Банк предоставит финансирование Белорусскому автомобильному заводу в целях осуществления расчетов по экспортным товарам с российскими контрагентами, выпускающими высокотехнологичную продукцию», — сообщил председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.









Условия кредита соответствуют требованиям постановления правительства России от 24 мая 2017-го «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии АО «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческим банкам».