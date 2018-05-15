Списывали пробег и разбирали посторонний автомобиль





Немало «интересного» нашли проверяющие при посещении дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мостовском районе. Так, на рабочем месте не было водителя, работавшего на полставки. Оказалось, отсутствовавший сотрудник приходился сыном директору учреждения.





Кроме того, в гараже дома-интерната находился разобранный автомобиль, который учреждению не принадлежал. Также было установлено, что со служебного автомобиля излишне списали пробег.









Недостача продуктов и излишки подгузников





В еще одном доме-интернате для престарелых и инвалидов проверили склад и обнаружили, что санитарные средства и мыло присутствуют с излишком, а вот моющих средств, наоборот, — по документам не хватало.





Аналогичные расхождения в отчетности нашлись и в учреждении в Новогрудском районе. Рыбы, мяса птицы, яиц и говядины насчитали больше, чем должно было быть по документам. При этом неизвестно куда делась свинина, вареная колбаса, сыр и макароны.





В Зельвенском районе не сумели организовать должный учет поступившей гуманитарной помощи. В итоге образовалась недостача 117 упаковок подгузников для взрослых. А вот в Мостовском районе проверяющие столкнулись с обратной проблемой — на складе образовались излишки подгузников (131 упаковка).









Готовили из «просрочки» и формально проводили кружки по интересам





Плачевно для пенсионеров могли закончиться кулинарные кружки, которые проводились в специальных учреждениях в Зельвенском и Мостовском районах. Участники гастрономических уроков готовили из продуктов — у некоторых срок годности истек полгода назад.





Сомнения у проверяющих вызвала и достоверность проведения кружков по интересам. Например, в агрогородке Сапоцкин на кружках «Созвездие талантов» и «Швейная мастерская» по бумагам присутствовало по 7 человек, хотя на самом деле никого не было.