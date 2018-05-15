Справка. Минимальная заработная плата (месячная и часовая) — это минимум, который наниматель должен выплатить сотруднику за работу при выполнении обязанностей. Работнику, у которого размер начисленной зарплаты оказался ниже «минималки», наниматель обязан произвести доплату до этого минимума.





В Беларуси минимальная заработная плата равна 305 рублям. Правительство планирует до конца этого года поднять ее размер до уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек. Этот показатель сейчас составляет 340,56 рубля.





Напомним, в 2017 году выросло число организаций, которые платили работникам зарплату ниже минимальной. Таких предприятий в прошлом году было 163 (в 2016 году — 105). Больше всего таких организаций в Витебской области. За эти нарушения штраф получили 152 должностных лица на сумму 9,5 тысячи рублей.









С 1 мая в России минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом и достиг 11 163 российских рублей в месяц (362 белорусских рубля по курсу на 15 мая 2018 года. — Прим. TUT.BY). Ранее МРОТ составлял 9486 рублей (308 белорусских рублей).





Минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривны (285 рублей). Минфин рассматривал возможность ее повышения до 4200 гривен, но позже отказался от этой идеи.





С 1 января минимальная заработная плата в Латвии составляет 430 евро (1030 рублей).





В Литве она равна 400 евро (958 рублей), но ведутся обсуждения по увеличению суммы до 593 евро. В марте этого года минимум или меньше в Литве получали 175 190 человек.





В Польше «минималка» с начала года составляет 2100 злотых (1179 рублей). Это на 100 злотых больше по сравнению с 2017 годом.