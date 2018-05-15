Генпрокуратура Беларуси возбудила дело в отношении должностных лиц украинской "Мотор Сич"
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и должностных лиц ПАО "Мотор Сич".
Как сообщает сайт ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), по результатам проверочных мероприятий. Основанием послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам.
При проверке деятельности акционеров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" в рамках уголовно-процессуального законодательства сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры провели осмотр помещений представительства ПАО "Мотор Сич" (Украина) в Беларуси, в ходе которого изъяты документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории республики, говорится в сообщении.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в центральный аппарат Следственного комитета. Проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" продолжается.
Напомним, 27 апреля президент украинской компании «Мотор Сич», которой принадлежит около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода, Вячеслав Богуслаев покинул Беларусь после собрания акционеров, но его личный самолет не выпустили из страны и он остался на аэродроме в поселке Болбасово, где базируется завод. 28 апреля на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о начатой проверке на ОАРЗ.
Ранее проходила информация, что общая задолженность Оршанского АРЗ составляет 35 млн долларов, при этом выручка за 2017 год была около 25 млн рублей. Как следовало из материалов КГК, датированных концом минувшего года, оршанский завод задолжал акционерам-инвесторам свыше 20 млн долларов (из них «Мотор Сич» 18,7 млн долларов).
Помимо «Мотор Сич», акционером Оршанского авиаремзавода выступает также компания «Системы инвестиций и инноваций» белорусского бизнесмена Александра Садового. ОАРЗ был продан белорусско-украинскому тандему в 2012 году.
Еще на прошлой неделе Вячеслав Богуслаев должен был приехать в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко, но передумал. Заочно он объявил, что компания готова вернуть акции белорусскому государству.
«Вот, что удивительно, разговоры о национализации Оршанского завода зашли сразу после того, как вначале апреля Беларусь с официальным визитом посетил Министр обороны Китая Вай Фэнхэ.
Сближение Беларуси и Китая на плацдарме ВПК более чем бесспорно, а потому и не удивительно, что в данном направлении они работают в тандеме. Очевидно и то, что после того как наши “службы” стали прижимать “Мотор Сич” и непосредственно Вячеслава Богуслаева, в Пекине забеспокоились о судьбе своего проекта, в рамках которого вероятно и не получится реализовать все задуманное. А потому, авиаремонтный Оршанский завод может быть именно тем запасным планом “Б” который китайцы реализуют в Беларуси. Вот такая многоходовочка», – пишет один из украинских блогеров.
«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение дл экономики и обороноспособности Украины.
"Белорусский партизан"
19:29 15/05/2018
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