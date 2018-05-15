Как сообщает сайт ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), по результатам проверочных мероприятий. Основанием послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам.





При проверке деятельности акционеров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" в рамках уголовно-процессуального законодательства сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры провели осмотр помещений представительства ПАО "Мотор Сич" (Украина) в Беларуси, в ходе которого изъяты документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории республики, говорится в сообщении.





Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в центральный аппарат Следственного комитета. Проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" продолжается.



