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Начальник филиала «Минскоблдорстроя» попался на откатах в 10% от сделки

Как сообщалось, в январе руководителя филиала задержали при получении очередного вознаграждения в размере $ 2,3 тыс.

Проверка установила, что руководитель с декабря 2016 по январь 2018 года принял от директора коммерческой организации более Br18 тыс.  Деньги начальник филиала получал за оказание содействия в заключении договоров поставки мазута, битума и погашении филиалом дебиторской задолженности, сообщает БЕЛТА.

Согласно достигнутой договоренности, размер незаконного вознаграждения составлял 7-10% от суммы сделки.

Руководитель задержан. Ему предъявлено обвинение (получение взятки в крупном размере). На имущество — две квартиры, бытовую технику и деньги общей стоимостью свыше Br300 тыс. — наложен арест.

19:05 15/05/2018






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