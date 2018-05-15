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Романчук: Белорусские чиновники давно работают в интересах российских олигархов

Известный экономист – о том, как российские олигархи взяли под контроль белорусские госзакупки.

Романчук: Белорусские чиновники давно работают в интересах российских олигархов
По информации, опубликованной TUT.BY, около 60% средств, потраченных государственными органами Беларуси в 2017 году, получили российские структуры, среди которых оказались компании олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова.

В то же время белорусский бизнес смог выиграть лишь 20% тендеров, объявленных государством.

Как отмечает в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, такие цифры косвенно говорят о коррумпированности белорусского госаппарата.


– Столь обильное участие российских структур, а тем более олигархов, в белорусских госзакупках говорит только о том, что белорусские чиновники уже давно повязаны и работают в интересах этих самых олигархов, – говорит он.

По словам экономиста, россияне привыкли вести игру по своим правилам, когда «побеждает не тот, у кого лучше качество, а тот, кто может больше дать, кто может больше откатить».

– Национальный бизнес сегодня проигрывает, потому что он не имеет таких возможностей лоббировать свои интересы, его контролируют десятки государственных структур. А Ротенберга или какого-нибудь Абрамовича прижучить нет никакой возможности.Побелить-покрасить – вот сегодня, к сожалению, статус жителей Беларуси, – считает Романчук.

По мнению собеседника, Беларусь «постепенно превращается в территорию, подконтрольную иностранным интересам, а белорусский бизнес выполняет роль мальчиков для битья».

– Коммерческая деятельность госорганов – это тот троянский конь, через который происходит эрозия независимости Беларуси, через которую проникают интересы российского и другого иностранного капитала. Когда чиновники будут заниматься только регулированием и обеспечением правопорядка, тогда мы будем говорить о развитии экономики, – отмечает экономист.

18:15 15/05/2018






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