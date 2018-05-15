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Кто кормит столицу? Налоговики опубликовали топ-10 плательщиков в бюджет Минска

Треть доходов городского бюджета приходится на десять крупных организаций.

Любопытную статистику опубликовала Минская инспекция МНС. В столице сейчас работают 132,6 тыс. субъектов хозяйствования (59,8 тыс. организаций и 72,8 тыс. индивидуальных предпринимателей). Также плательщиками налогов (сборов) являются 215,2 тыс. граждан. При этом выяснилось, что треть доходов городского бюджета приходится на десять крупных организаций.


В инспекции перечислили основных кормильцев, которые за январь — апрель в совокупности перечислили в бюджет 1451,6 млн рублей (на 3% больше, чем за этот отрезок прошлого года). Список, помимо прочего, дает некоторое представление о том, какой бизнес сейчас наиболее доходен и востребован. Вот этот топ-10:

1. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
2. ЗАО «Белорусская нефтяная компания»;
3. РУП «Минскэнерго»;
4. ООО «Табак-инвест»;
5. Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»;
6. СООО «Мобильные ТелеСистемы»;
7. Унитарное предприятие «Велком»;
8. ЗАО «Минский завод виноградных вин»;
9. ОАО «Минск кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск криcталл групп»;
10. ИООО «Лукойл Белоруссия».

17:16 15/05/2018






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