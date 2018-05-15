Любопытную статистику опубликовала Минская инспекция МНС. В столице сейчас работают 132,6 тыс. субъектов хозяйствования (59,8 тыс. организаций и 72,8 тыс. индивидуальных предпринимателей). Также плательщиками налогов (сборов) являются 215,2 тыс. граждан. При этом выяснилось, что треть доходов городского бюджета приходится на десять крупных организаций.









В инспекции перечислили основных кормильцев, которые за январь — апрель в совокупности перечислили в бюджет 1451,6 млн рублей (на 3% больше, чем за этот отрезок прошлого года). Список, помимо прочего, дает некоторое представление о том, какой бизнес сейчас наиболее доходен и востребован. Вот этот топ-10:





1. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;

2. ЗАО «Белорусская нефтяная компания»;

3. РУП «Минскэнерго»;

4. ООО «Табак-инвест»;

5. Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»;

6. СООО «Мобильные ТелеСистемы»;

7. Унитарное предприятие «Велком»;

8. ЗАО «Минский завод виноградных вин»;

9. ОАО «Минск кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск криcталл групп»;

10. ИООО «Лукойл Белоруссия».