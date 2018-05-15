Семашко рассказал о тарифах на электроэнергию после запуска БелАЭС

«Грядет доклад президенту страны непосредственно на площадке станции. Мы должны быть абсолютно готовы к этому», — сказал Семашко. «Надо к концу 2019 года ввести энергоблок № 1 и буквально через полгода, к 1 июля 2020 года, ввести в промышленную эксплуатацию, включить в сеть, вывести на проектную мощность энергоблок № 2. Это тема главная и единственная у нас с „Росатомом“».









В Беларуси после запуска АЭС будут стремиться к снижению тарифов на электроэнергию для реального сектора экономики, однако многое будет зависеть от договоренностей с Россией по газу. Вице-премьер напомнил, что ввод АЭС в эксплуатацию позволит снизить потребление природного газа на 5,5 млрд куб. м в год, до 14,5 млрд. «Это минус 7−10 млн тонн выбросов парниковых газов», — уточнил он.





Сегодня население возмещает около 85% затрат на потребляемую электроэнергию. Стоит задача в течение двух лет выйти на полное возмещение, но это будет по мере роста заработной платы и пенсий. По теплу население оплачивает 16,8% затрат, задача выйти на 100% сейчас не ставится.





— В шесть раз поднять цены — кто выдержит? Даже состоятельные или люди со средним достатком не могут. Мы такую задачу и не ставим в ближайшее время, — пояснил вице-премьер.





В реальном секторе экономики нужно идти к снижению тарифов — хотя бы до 10 центов за 1 кВт·ч (сейчас 11 центов за 1 кВт·ч). А в перспективе Беларусь будет стараться привести тарифы на электроэнергию к уровню действующих в России. Вице-премьер рассчитывает, себестоимость производства электроэнергии будет снижаться, это уже сейчас можно видеть на примере новых станций. С вводом АЭС выработка собственной электроэнергии будет обходиться Беларуси еще дешевле, уверен он.









Другим позитивным эффектом будет развитие в Беларуси электротранспорта, отмечает TUT.BY . «Три десятка электробусов ездит по Минску, они прижились, всем нравится. А мы видим прямой эффект — снижение на 15% энергии по сравнению с троллейбусом», — добавил он.





Семашко уверен, что есть у АЭС и экспортные перспективы, причем и на рынке ЕАЭС, где приближается создание единого рынка электроэнергии и газа (а вице-премьер полагает, что и то, и другое будет к 2025 году), и на рынке дальнего зарубежья, но отказался уточнить, с какими странами и компаниями идут переговоры.