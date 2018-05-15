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В «Великом камне» открыт инновационный центр Huawei

В понедельник, 14 мая, состоялось открытие совместного инновационного центра компании Huawei и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», пишет "Завтра твоей страны".


Директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень» Ли Хай Синь и генеральный директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Пань Юн подписали меморандум о сотрудничестве по проекту «Умный парк».


Подписание меморандума о сотрудничестве

В церемонии принимали участие также Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РБ Цуй Цимин, действующий исполнительный директор компании Huawei Гуо Пин, генеральный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Чжэн и Александр Ярошевич, глава Администрации Китайско-белорусского индустриального парка.

Во время своего выступления Гуо Пин заявил о том, что инновационный центр будет использоваться для презентации и обмена решениями в сфере информационно-коммуникационных технологий для индустриальных парков и корпоративных клиентов, а также как важная база для обучения персонала и модель взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Беларусью.


— Huawei планирует создать высокотехнологичный парк будущего, в котором благодаря гармоничному сочетанию IT-технологий для обмена информацией между людьми, транспортными средствами и экосистемой парка будет реализована единая и гармоничная система управления, — сказал Гуо Пин.

Посол КНР Цуй Цимин и директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Чжэн перерезают красную ленточку у входа в иновационный центр

Посол КНР Цуй Цимин в свою очередь отметил успешное сотрудничество в сфере IT-технологий корпорации Huawei и белорусских специалистов.

— В белорусском филиале есть около двухсот белорусских сотрудников, и около 1000 белорусов проходили курс подготовки в компании, — констатировал посол.


Генеральный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Чжэн указал на то, что сотрудники Huawei создали всемирно известный китайский бренд, потому что практически в любой стране мира можно встретить продукцию Huawei.

— Отличительная особенность Huawei — свободное мышление сотрудников и инновационная атмосфера, — подчеркнул Ху Чжэн. — Компания арендует в парке офис всего в 190 квадратных метров, но на этой площади помещается весь мир.

Почетные гости осматривают инновационный центр

Дочерняя компания корпорации Huawei — ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» — осенью 2014 года была зарегистрирована в качестве первого резидента Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

15:57 15/05/2018






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