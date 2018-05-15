«Видели Боговика. В хорошем настроении. Говорят, где-то неделю как вышел», — рассказывает один из собеседников TUT.BY





Информацию о том, что бывший топ-менеджер Беларусбанка действительно на свободе, подтвердил еще один из собеседников портала. Но какова причина?





Известно, что обжалование вынесенного приговора не дало серьезных результатов, а жалоба в порядке надзора, скорее всего, не подавалась. Поэтому основным вариантом выхода Боговика на свободу видится помилование президентом.





Напомним, Анатолий Боговик находился под стражей с 4 августа 2016 года.





Как следовало из обвинения, Боговик, являясь руководителем расчетного центра банковских пластиковых карт и председателем конкурсной комиссии по закупке товаров, работ, услуг Беларусбанка, принял от занимавшего на тот момент должность гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева денежные средства на общую сумму более 94 тысяч долларов путем поэтапного перечисления. При этом он обещал Зубареву содействие в победе Банковского процессингового центра в конкурсе на закупку банкоматов для нужд Беларусбанка.





13 октября 2017 года Боговик был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых величин.